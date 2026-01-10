Fãs de Stranger Things, já repararam neste detalhe no Spotify?

As séries televisivas deixaram de ser apenas conteúdo para consumo passivo e passaram a criar experiências imersivas que extrapolam o ecrã. Assim sendo, ainda que a história já tenha terminado, Stranger Things continua a fazer parte da vida dos fãs, através de uma playlist oficial, criada em parceria com o Spotify. Se ainda não deu por eles, espreite os detalhes.

Em parceria com o Spotify, a série da Netflix Stranger Things criou uma playlist oficial, reunindo músicas presentes ou inspiradas no universo de Hawkins.

Com mais de 10 horas de reprodução, a Stranger Things Official Playlist conta com música variada, dentro dos géneros da altura, como rock, pop e clássicos dos anos 1970 e 1980. A coletânea é interessante até para aqueles que não viram ou não gostam da série.

Pequeno demogorgon acompanha a reprodução das músicas no Spotify

Aproximando os utilizadores da mística da série, o Spotify elevou a experiência de ouvir a Stranger Things Official Playlist, através de um pequeno demogorgon, que acompanha a reprodução das músicas, dentro da aplicação.

Ao reproduzir uma música dessa lista, o típico ponto de progresso que move ao longo da barra deixa de ser um simples círculo ou traço e passa a ter a forma de uma cabeça de demogorgon, com um visual vermelho e ligeiramente sinistro, remetendo diretamente para o universo da série.

Sem qualquer impacto na música, este detalhe cria uma ligação visual divertida e temática entre a experiência de ouvir e o mundo invertido da série, tornando a interação com a música ainda mais imersiva.

Programa de rádio dentro da playlist

Em mais um easter egg, o Spotify aproveitou o momento com uma campanha mais ampla desenvolvida em torno da estação de rádio fictícia de Stranger Things, WSQK The Sqwuak.

A Stranger Things Official Playlist, guardada por mais de três milhões de utilizadores da plataforma de streaming de música, foi usada como parte de uma experiência interativa.

Durante o lançamento da quinta temporada, ao longo do mês de dezembro, foram sendo inseridas mensagens ao estilo de uma radionovela, pela voz da personagem Rockin’ Robin, interpretada por Maya Hawke.

Essas mensagens continham pistas numéricas secretas que, digitadas no campo de busca do Spotify, desbloqueavam conteúdo extra exclusivo por tempo limitado.