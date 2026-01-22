Pode usá-los sem parar: auriculares abertos Sony LinkBuds Clip chegam por 200€

Os novos auriculares abertos tipo clip da Sony, os LinkBuds Clip, apresentam um design de utilização permanente, que permite ouvir a sua música sem perder a noção do contexto ao seu redor.

A Sony anunciou a sua mais recente inovação em áudio wearable: os novos auriculares abertos tipo Clip, os LinkBuds Clip, que permitem desfrutar do mundo da música e do mundo real ao mesmo tempo.

Os LinkBuds Clip oferecem uma experiência de áudio natural, que o mantém atento ao que se passa ao seu redor, permitindo-lhe ouvir o trânsito, conversas e anúncios sem ter de tirar os auriculares.

O design sociável permite-lhe continuar a ouvir enquanto conversa naturalmente com as pessoas ao seu redor, com menos fadiga auditiva, graças ao fluxo de ar melhorado e à ausência de pressão no canal auditivo.

Ideais para utilizar todos os dias, segundo a Sony, proporcionam um ajuste seguro, maior consciência situacional e conforto durante longos períodos de utilização.

Concebidos tendo em conta o feedback dos clientes, os LinkBuds Clip apresentam um formato aberto que se adapta confortavelmente a qualquer ouvido, sem comprometer a qualidade de áudio e as funcionalidades da Sony.

Oferecendo uma experiência contínua através do design, som e funcionalidade, os LinkBuds Clip podem ser a alternativa de áudio ideal para quem deseja estar atento ao que se passa à sua volta enquanto ouve música ou outros conteúdos de áudio.

Concebidos para ficarem abertos

Os LinkBuds Clip apresentam um design em forma de C que não invade o canal auditivo, pelo que se adaptam facilmente a uma grande variedade de formatos de ouvido.

A estrutura principal e a faixa superior proporcionam um amplo ajuste e estabilidade, estando incluídas almofadas de ajuste, que permitem ajustar conforme a preferência de cada utilizador.

Os LinkBuds Clip apresentam três modos de audição:

Modo Standard , que oferece uma qualidade de som impressionante, com vozes nítidas e muitos detalhes, sendo perfeito para desfrutar de uma ampla variedade musical;

, que oferece uma qualidade de som impressionante, com vozes nítidas e muitos detalhes, sendo perfeito para desfrutar de uma ampla variedade musical; Modo Voice Boost , que facilita a audição, especialmente em ambientes ruidosos, como estações de comboio e áreas movimentadas;

, que facilita a audição, especialmente em ambientes ruidosos, como estações de comboio e áreas movimentadas; Modo Sound Leakage Reduction, que permite desfrutar do conteúdo sem preocupações de que quem está à volta, em espaços mais silenciosos, ouça o que está a ouvir.

Som e qualidade de chamada da Sony

Os LinkBuds Clip oferecem uma qualidade de som que a marca descreve como impressionante.

Tirando partido dos muitos anos de experiência da Sony em tecnologia de áudio e da excelência em afinação de som, aperfeiçoada através da série emblemática 1000X, os LinkBuds Clip oferecem um som natural e expansivo, que se mantém fiel ao original, mesmo com o seu design aberto.

Os auriculares apresentam upscaling de música com DSEE, 360 Reality Audio para uma experiência de áudio imersiva personalizada, bem como o efeito de música de fundo.

Além disso, dispõem de um equalizador de 10 bandas, que pode ser personalizado na aplicação Sony | Sound Connect. Com a funcionalidade "Encontre o seu próprio equalizador", é ainda mais fácil encontrar o seu som preferido.

Os LinkBuds Clip estão equipados com processamento avançado de sinal de voz e tecnologia de captação de voz de alta precisão, oferecendo uma excelente qualidade de chamada.

Dotados de um sensor de condução óssea, para captar a sua voz com precisão, e de um sistema de redução de ruído baseado em Inteligência Artificial, para eliminar o ruído de fundo, os LinkBuds Clip mantêm a sua voz nítida e natural, mesmo em ambientes ruidosos.

Elegância e conforto durante até 37 horas

Os auriculares são leves e extremamente confortáveis, para que possa usá-los o dia todo sem sequer notar que os tem postos.

As almofadas opcionais proporcionam um ajuste mais firme e seguro, para que os auriculares não saiam do lugar, mesmo durante a prática de desportos ao ar livre, como corrida. ​

O design é inspirado em brincos e apresenta uma ampla gama de cores. Além disso, os LinkBuds Clip podem ser personalizados com capas opcionais e almofadas de ajuste.

Relativamente à bateria, a Sony promete uma autonomia de até 37 horas e carregamento rápido, que permite uma hora de utilização depois de apenas três minutos de carregamento.

Os LinkBuds Clip têm classificação de resistência à água IPX43, e dispõem de Multipoint Connection, para alternar facilmente entre dispositivos.

As configurações são personalizáveis através da aplicação Sony | Sound Connect.

Além de controlo tátil e acesso rápido, os LinkBuds Clip oferecem audição baseada em cenários, que adapta o som ao ambiente e às atividades.

Preços e disponibilidade

Os LinkBuds Clip estarão disponíveis a partir deste mês nas cores bege-acinzentado, preto, lavanda e verde, com um PVP de 200 euros.