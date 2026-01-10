Radares de velocidade: onde vão estar “escondidos” nos próximos dias
Em Portugal há radares por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em janeiro de 2026. Saiba os locais.
Radares da PSP: janeiro de 2026
Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.
Veja a lista e locais dos radares da PSP para os próximos dias.
Radares de velocidade por Distrito - Janeiro de 2026
Aveiro
- 24 de janeiro - 08h00 às 12h00: Avenida da Europa – Aveiro
- 27 de janeiro - 09h00 às 12h00: Variante da Rua 19 – Anta, Espinho
- 28 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira
- 29 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua Cimo de Vila – Ovar
- 30 de janeiro - 09h00 às 12h00: Avenida Dr. Renato Araújo – São João da Madeira
- 30 de janeiro - 14h00 às 18h00: Avenida da Universidade – Aveiro
Beja
- 13 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado
- 20 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado
- 30 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado
Bragança
- 21 de janeiro - 08h00 às 13h00: Avenida do Sabor – Bragança
- 22 de janeiro - 08h00 às 13h00: Estrada Nacional 15 – Mirandela
Braga
- 19 de janeiro - 10h00 às 12h00: Avenida António Macedo – Braga
- 20 de janeiro - 14h30 às 16h30: EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
- 21 de janeiro - 14h30 às 16h30: Circular Urbana de Guimarães (nó de S. Torcato)
- 22 de janeiro - 09h00 às 11h00: EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
- 23 de janeiro - 09h00 às 11h00: Circular Urbana de Guimarães (nó da Universidade)
- 27 de janeiro - 18h00 às 20h00: Avenida Miguel Torga – Braga
- 30 de janeiro - 14h00 às 17h00: Circular de Barcelos
Castelo Branco
- 15 de janeiro - 08h00 às 12h00: Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã
- 27 de janeiro - 11h30 às 13h30: Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco
Coimbra
- 12 de janeiro - 09h30: IC2 (sentido Norte/Sul), km 194
- 16 de janeiro - 09h00 às 12h00: Avenida Dr. Mário Soares (Figueira da Foz)
- 20 de janeiro - 09h30: IC3 – Banhos Secos
- 26 de janeiro - 09h30: Avenida da Lousã – Coimbra
- 26 de janeiro - 09h00 às 12h00: Ponte Edgar Cardoso (Figueira da Foz)
Évora
- 13 de janeiro - 10h00 às 12h00: IP2 – Ao Gil, Estremoz
- 15 de janeiro - 09h00 às 11h30: CM1094 – Estrada do Bairro de Almeirim, Évora
- 22 de janeiro - 14h30 às 17h00: Avenida Dom Manuel Trindade Salgueiro, Évora
- 27 de janeiro - 14h00 às 16h30: ER114-A – Estrada de Arraiolos, Évora
- 29 de janeiro - 10h00 às 12h00: Avenida Rainha Santa Isabel, Estremoz
Faro
- 22 de janeiro - 09h00 às 12h00: Estrada de Monchique (V2)
Guarda
- 14 de janeiro - 09h00 às 13h00: Via de Cintura Externa – Guarda
- 15 de janeiro - 09h00 às 13h00: Via de Cintura Externa – Guarda
- 20 de janeiro - 09h00 às 13h00: Avenida Serra da Estrela – Gouveia
- 21 de janeiro - 09h00 às 13h00: Via de Cintura Externa – Guarda
Leiria
- 15 de janeiro - 09h00 às 12h00: Avenida Comunidade Europeia – Leiria
- 20 de janeiro - 14h00 às 17h00: Rua Central do Moinho Cima – Marinha Grande
- 26 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua General Amílcar Mota – Caldas da Rainha
- 28 de janeiro - 09h00 às 12h00: Rua Albergaria dos Doze – Pombal
- 30 de janeiro - 09h00 às 12h00: Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa – Peniche
Lisboa
- 12 de janeiro - 09h00 às 17h00: Avenida Marginal (EN6) – km 15,3, São João do Estoril, Cascais
- 13 de janeiro - 14h00 às 17h00: Avenida Infante D. Henrique – Lisboa
- 15 de janeiro - 09h30 às 14h00: EN6 – Avenida Marginal, Oeiras
- 16 de janeiro - 20h00 às 24h00: EN10 – km 126,3, Sobralinho (sentido Sobralinho - Alverca)
- 19 de janeiro - 08h00 às 11h00: IC2 – Santa Iria de Azóia
- 20 de janeiro - 09h00 às 12h00: Estrada dos Salgados – Amadora
- 20 de janeiro - 14h00 às 16h00: EN117 (sentido Amadora → Restelo)
- 21 de janeiro - 08h30 às 12h30: Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha, Odivelas
- 21 de janeiro - 14h00 às 18h00: Avenida Nicolau Breyner – Loures
- 23 de janeiro - 14h00 às 17h00: Avenida da Índia – Lisboa
- 26 de janeiro - 08h00 às 11h00: A2 – Ponte 25 de Abril, Almada
- 29 de janeiro - 08h30 às 11h30: EN250-1 – Baratã, Algueirão, Sintra
- 29 de janeiro - 13h30 às 16h00: Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz
Região Autónoma da Madeira
- 15 de janeiro - 16h00 às 20h00: Rua 5 de Outubro – Funchal
- 19 de janeiro - 09h30 às 13h00: Avenida 25 de Maio – Santana
- 22 de janeiro - 08h00 às 12h00: VR1 – km 6,0 (sentido Oeste–Este), Quinta Grande, Câmara de Lobos
- 28 de janeiro - 09h00 às 13h00: Rotunda da Terça – Machico
Portalegre
- 15 de janeiro - 09h00 às 11h00: Avenida Dia de Portugal – Elvas
- 23 de janeiro - 08h00 às 11h00: Avenida de Badajoz (velocidade mínima 75 km/h), - c/interseção
- 26 de janeiro - 09h00 às 11h00: EN373 – Elvas
- 30 de janeiro - 16h00 às 19h00: Avenida de Badajoz (velocidade mínima 75 km/h), - c/interseção
Porto
- 13 de janeiro - 13h00 às 20h00: Avenida 25 de Abril (junto à EB1 das Flores), sentido descendente – Porto
- 15 de janeiro - 13h00 às 20h00: Avenida Dr. Mário Soares (Gondomar/Fânzeres) – Gondomar
- 16 de janeiro - 13h00 às 20h00: Via Ardegães – Maia
- 19 de janeiro - 08h00 às 16h00: Rua Fontão, n.º 212 – Canidelo, Vila Nova de Gaia
- 21 de janeiro - 08h00 às 15h00: EN14 – km 3,4 (sentido Porto/ Maia) – Matosinhos
- 26 de janeiro - 16h00 às 00h00: EM556 com Rua Major de Diniz – Santo Tirso
- 28 de janeiro - 13h00 às 20h00: Rua Gomes Amorim, n.º 1270 (A-Ver-o-Mar) – Póvoa de Varzim
- 30 de janeiro - 13h00 às 20h00: Rua Conselheiro Costa Aroso, n.º 913 – Maia
Santarém
- 14 de janeiro - 08h30 às 12h30: Avenida D. Manuel I – Abrantes
- 19 de janeiro - 08h30 às 12h30: Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas
- 20 de janeiro - 08h00 às 12h00: Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém
Setúbal
- 21 de janeiro - 17h00 às 18h30: Avenida Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro
- 22 de janeiro - 10h00 às 12h00: EN378 – Seixal
Vila Real
- 13 de janeiro - 08h00 às 12h00: Avenida Osnabruck – Vila Real
- 14 de janeiro - 14h00 às 18h00: Rua D. António de Medeiros – Chaves
- 21 de janeiro - 08h00 às 12h00: Rua Vasco Sameiro – Vila Real
- 22 de janeiro - 08h30 às 12h30: Avenida Bracara Augusta – Chaves
- 28 de janeiro - 14h00 às 18h00: Avenida Unesco – Vila Real
- 30 de janeiro - 08h30 às 12h30: Rua Rainha D. Mafalda – Chaves
Viana do Castelo
- 24 de janeiro - 21h00 às 24h00: Estrada da Papanata
Viseu
- 12 de janeiro - 08h00 às 11h00: Avenida Regimento de Infantaria n.º 14 – Viseu
- 27 de janeiro - 16h30 às 19h30: Avenida Defensores do Douro – Lamego
Região Autónoma dos Açores
- 14 de janeiro - 08h00 às 16h00: Estrada Regional 6-2, Terra do Pão, São Mateus, Angra do Heroísmo
- 15 de janeiro - 08h00 às 16h00: Atalaia, Ribeirinha, Angra do Heroísmo
- 15 de janeiro - 17h00 às 19h00: Estrada Regional, freguesia da Candelária, concelho da Madalena – Ilha do Pico
- 19 de janeiro - 08h00 às 16h00: Estrada Regional 1-1, Rua Padre João Lourenço da Rocha, Cinco Ribeiras, Angra do Heroísmo
- 23 de janeiro - 15h00 às 18h00: Rua da Travessa, freguesia dos Flamengos – concelho da Horta