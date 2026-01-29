Atenção: excesso de óleo no carro pode danificar (e muito) o motor

Quando se fala em manutenção automóvel, há uma ideia feita que continua a enganar muitos condutores: “mais óleo é melhor”. Na prática, o excesso de óleo no motor pode causar danos graves.

O motor foi concebido para funcionar com uma quantidade muito específica de óleo. Quando esse limite é ultrapassado, a cambota acaba por entrar em contacto direto com o óleo, provocando a sua aeração (formação de espuma). O resultado? O óleo perde eficácia na lubrificação e deixa de proteger corretamente os componentes internos.

Este fenómeno reduz significativamente a capacidade de lubrificação, comprometendo a protecção dos componentes internos.

Além disso, o excesso de óleo pode:

Aumentar a pressão interna do motor

Provocar fugas em juntas e vedantes

Chegar ao sistema de admissão

Danificar o catalisador e o filtro de partículas (DPF), sobretudo em veículos mais recentes

Em situações mais extremas, estas condições podem resultar em avarias graves no motor.

Principais sinais de alerta

Existem vários sintomas que podem indicar excesso de óleo:

Fumo azulado a sair do escape

Cheiro intenso a óleo queimado

Perda de desempenho do motor

Avisos luminosos no painel de instrumentos

Caso estes sinais surjam após uma troca ou reposição de óleo, é fundamental verificar o nível de imediato.

No que diz respeito ao óleo do motor, o equilíbrio é essencial. Demasiado óleo pode ser tão prejudicial como a sua falta. Uma verificação rápida e regular pode evitar danos graves e despesas desnecessárias.