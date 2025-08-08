O Portal da Segurança Social tem vindo a ganhar novas funcionalidades. Depois da bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência e subsídio por assistência de terceira pessoa, no Portal da Segurança Social tem agora novas declarações disponíveis. Saiba quais são.

Portal da Segurança Social: Subsídio de Doença e Subsídio de Parentalidade

O Portal da Segurança Social tem novas declarações disponíveis, que pode obter comodamente sem necessidade de deslocação a um serviço de atendimento.

A partir de agora, passa a poder obter a declaração que comprova a sua situação relativa ao:

Subsídio de Doença

Subsídio de Parentalidade

O Subsídio de Doença é uma prestação paga pela Segurança Social aos trabalhadores que ficam temporariamente incapazes de trabalhar por motivo de doença (comprovada por atestado médico).

O Subsídio de Parentalidade é uma prestação paga pela Segurança Social para compensar a perda de rendimento dos pais durante o período de ausência ao trabalho, por nascimento, adoção ou acolhimento de uma criança.

O Portal da Segurança Social Direta é uma ferramenta essencial que permite aos cidadãos e empresas aceder de forma rápida, segura e cómoda a uma vasta gama de serviços da Segurança Social, sem necessidade de deslocações presenciais.