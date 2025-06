Usa o ChatGPT? Estudo diz que “não faz bem” ao cérebro

As ferramentas de IA são hoje uma excelente ajuda, mas há estudos da utilização da mesma que levantam preocupações sobre os potenciais “efeitos negativos” do uso excessivo das mesmas. Um estudo recente do MIT refere que o uso do ChatGPT pode reduzir a atividade cerebral.

Estudo analisou efeitos cognitivos do uso do ChatGPT na escrita

O estudo recente do MIT Media Lab (com participação da investigadora Nataliya Kosmyna) analisou os efeitos cognitivos do uso do ChatGPT em tarefas de escrita — especificamente redações ao estilo SAT. No estudo participaram 54 participantes que foram divididos em três grupos

um grupo que usa o ChatGPT

outro grupo que usa motores de busca

terceiro grupo escreveu sem qualquer apoio.

Segundo a análise, os participantes que usaram exclusivamente o ChatGPT mostraram menor atividade cerebral (via EEG) em áreas associadas a memória, aprendizagem e pensamento crítico, comparativamente aos grupos que recorreram ao Google ou escreveram sem ajuda.

Ao longo de 4 meses e várias redações, os utilizadores de ChatGPT exibiram uma redução gradual na ativação neural e na originalidade dos textos, manifestando o que chamam de “cognitive debt” (dívida cognitiva). 83% dos utilizadores não conseguiam recordar o que tinham escrito minutos depois.

Mesmo após interromper o uso de IA, muitos participantes apresentaram níveis reduzidos de atividade cerebral nas sessões finais