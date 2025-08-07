Presidente da República promulga diploma que restringe smartphones nas escolas
O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa promulgou, esta quinta-feira, o diploma que restringe o uso de smartphones nas escolas pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico.
A informação foi avançada por via de uma nota oficial, no website da presidência. De forma curta, é partilhado que o chefe de Estado promulgou o diploma que restringe os smartphones nas escolas.
Apesar de o regime aplicável às Regiões Autónomas dever tomar em consideração a autonomia legislativa constitucionalmente consagrada, e das reservas da AEEP, da CONFAP e, em particular, do CNE, tendo em atenção o parecer favorável do Conselho das Escolas e a qualidade de proporcionar uma experiência, passível de avaliação ulterior, de potencial interesse pedagógico, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que restringe utilização de dispositivos eletrónicos de comunicação móvel com acesso à internet no espaço escolar pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico.
Lê-se na nota oficial.
O diploma do Governo português estabelece a restrição da "utilização de dispositivos eletrónicos de comunicação móvel com acesso à Internet no espaço escolar pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico".
Quais as exceções previstas?
Conforme informámos, o decreto-lei inclui algumas situações excecionais em que os alunos podem utilizar telemóvel, mesmo nos ciclos onde há proibição:
- Alunos com baixo domínio do português, que podem precisar do smartphone como ferramenta de tradução;
- Alunos com necessidades de saúde comprovadas que requerem o aparelho por razões médicas;
- Uso pedagógico autorizado: professores podem permitir o uso durante atividades em sala de aula ou em visitas de estudo;
- "Dumb phones": telemóveis sem acesso à Internet, com função apenas de comunicação simples, para que o aluno possa manter contacto por emergências.
Era ao o que faltava, os meus filhos levam para a escola o que quiserem, ja no Brasil nunca foi problema e não sera um velho caduco que me vai fazer mudar de ideias! Viemos para Portugal para viver como queremos valeu
Até podem levar mas vai ficar à porta da escola ou da sala de aula…
Vieste para Portugal, e bem, mas obedeces às nossas leis, e sim o PR pode promologar leis ás quais terás de obedecer!
As regras são para cumprir, sejam Portugueses ou não. Quem não gostar, há mais 194 (depende de a quem perguntarmos) países no planeta.