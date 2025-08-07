Presidente da República promulga diploma que restringe smartphones nas escolas

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa promulgou, esta quinta-feira, o diploma que restringe o uso de smartphones nas escolas pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico.

A informação foi avançada por via de uma nota oficial, no website da presidência. De forma curta, é partilhado que o chefe de Estado promulgou o diploma que restringe os smartphones nas escolas.

Apesar de o regime aplicável às Regiões Autónomas dever tomar em consideração a autonomia legislativa constitucionalmente consagrada, e das reservas da AEEP, da CONFAP e, em particular, do CNE, tendo em atenção o parecer favorável do Conselho das Escolas e a qualidade de proporcionar uma experiência, passível de avaliação ulterior, de potencial interesse pedagógico, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que restringe utilização de dispositivos eletrónicos de comunicação móvel com acesso à internet no espaço escolar pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico.

Lê-se na nota oficial.

O diploma do Governo português estabelece a restrição da "utilização de dispositivos eletrónicos de comunicação móvel com acesso à Internet no espaço escolar pelos alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico".

Quais as exceções previstas?

Conforme informámos, o decreto-lei inclui algumas situações excecionais em que os alunos podem utilizar telemóvel, mesmo nos ciclos onde há proibição: