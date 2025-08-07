Na Noruega, apenas 57 pessoas compraram um carro a gasolina no mês passado

O país escandinavo é um dos casos de sucesso no que diz respeito à mobilidade elétrica. De facto, os números do mês passado mostram que apenas 57 pessoas optaram por comprar um carro movido a gasolina.

Embora a Noruega seja um caso de sucesso há vários anos, pela combinação de políticas públicas, infraestrutura robusta, e ampla aceitação e colaboração da sociedade, os números não param de surpreender.

Afinal, enquanto governos de vários países procuram formas de convencer os seus cidadãos a adotarem carros elétricos, a Noruega regista números cada vez mais baixos de vendas de carros movidos a combustíveis fósseis.

Agora, números do mês passado mostram que a Noruega voltou a liderar em matéria de adoção do carro elétrico, na Europa.

Eletrificação vai "de vento em popa" na Noruega

Segundo a Norwegian Road Federation (em norueguês, OFV), durante o mês de junho, foram matriculados 18.376 carros novos, dos quais 17.799 eram elétricos, com uma quota de mercado de 96,9%.

Comparativamente, os carros elétricos representaram, em junho, 17% das vendas em França, e 18,4% na Alemanha.

Há um ano, a quota de mercado dos carros elétricos estava nos 80%, mostrando que, embora mais lenta, a transição para a mobilidade elétrica continua.

Entretanto, em todo o país, os veículos que não são 100% elétricos somaram 577 unidades:

152 híbridos plug-in;

223 híbridos;

142 movidos a diesel;

57 movidos a gasolina.

Em termos de marcas, o Tesla Model Y liderou as vendas com 5004 registos, seguido pelo Toyota bZ4X com 825 unidades e o Volkswagen ID.4 com 714 unidades..

Na lista de modelos consta ainda o Tesla Model 3 com 639 unidades vendidas e o BYD Sealion 7 com 604.

Mais uma vez, a Noruega comprova que, além de outras variáveis, políticas estáveis, infraestrutura suficiente e estímulos económicos bem aplicados podem contribuir, de facto, para a eletrificação do parque automóvel.