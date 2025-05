Microsoft elimina gestor de passwords do Authenticator e obriga a usar o Edge

O Authenticator é uma das apps menos conhecidas da Microsoft e uma das mais úteis. Focada na segurança, permite gerar códigos de autenticação de dois fatores, bem como gerir password. Esta última parte vai desaparecer, passando as passwords a gerem geridas no Edge.

Microsoft elimina gestor de passwords do Authenticator

Num novo documento de suporte, a Microsoft descreveu os seus planos para as funcionalidades de gestão de palavras-passe. De forma muito simples e clara, a Microsoft faz de tudo para que os utilizadores passem a usar o Edge, mesmo neste contexto de segurança.

A partir de junho de 2025, o Microsoft Authenticator já não poderá guardar novas palavras-passe. Em julho de 2025, a aplicação deixará de preencher automaticamente os seus dados em sites e aplicações e eliminará as suas informações de pagamento. Finalmente, em agosto de 2025, todas as suas palavras-passe guardadas, incluindo as geradas, desaparecerão.

A razão pode não parecer lógica para muitos. A Microsoft quer que mais pessoas migrem para o Edge, que tem dificuldade em aumentar a sua quota de mercado. No documento de suporte, a Microsoft revela que a mudança é para “simplificar o preenchimento automático para que possa usar palavras-passe guardadas facilmente em todos os dispositivos”.

Obriga toda a gente a usar o Edge para tudo

Ainda assim, a aplicação em si não vai a lado nenhum. Poderá continuar a utilizá-lo para gerar códigos de autenticação de dois fatores e armazenar chaves de acesso. Acontece que a aplicação torna-se cada vez menos útil e agora obriga todas as pessoas a usar o Edge ou a mudar para outro gestor de palavras-passe.

Por falar em mudança, a Microsoft oferece dois rumos. Um é adotar o browser da Microsoft, o Edge - o navegador suporta o preenchimento automático em aplicações no Android e iOS - ou exportar todos os dados do Authenticator para outro gestor de palavras-passe. A Microsoft refere que todos os dados devem ser exportados antes de 1 de agosto de 2025. Após esse dia, as palavras-passe e outras informações serão automaticamente eliminadas.

Toda a informação necessária está disponível e pode ser consultada. Esta mudança foi descoberto pouco depois de a Microsoft ter anunciado algumas alterações no modo como as passwords estão presentes no seu ecossistema. Quer mudar a experiência sem palavra-passe nas Contas Microsoft, e isso pode ser visto num documento de suporte no site oficial.