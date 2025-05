E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, experimentámos o poderoso Yangwang U9, falámos do novo VIDAA OS da Hisense, do modelo de IA MiMo da Xiaomi, e muito mais.

PASSATEMPOS A DECORRER:

A SpaceX planeia revestir a Terra de satélites, com a ambição de fornecer Internet a todas as pessoas, independentemente do canto do mundo em que estejam. No dia em que completa o 250.º lançamento da Starlink, a empresa partilhou uma fotografia impressionante, do Falcon 9 a ser enviado para a órbita.

Tal como informámos, a CMF tinha preparado para esta segunda-feira o lançamento do seu smartphone CMF Phone 2 Pro. Conheça melhor este equipamento que, só pelo design, mostra ser bastante diferente de outros que conhecemos.

Revelado no Salão Automóvel de Paris e com um design totalmente novo, o novo Citroën Ami estará disponível para encomenda a partir do dia 6 de maio. Ágil, com uma autonomia elétrica de 75 km e carregável em quatro horas a partir de uma tomada standard, o novo Citroën Ami mantém as receitas que o tornaram um sucesso desde há cinco anos: simples, económico, acessível e disponível dos 16 aos 99 anos com licença AM.

A Xiaomi lançou oficialmente o MiMo, o seu primeiro modelo de linguagem de código aberto focado em tarefas de raciocínio, como matemática e programação. O anúncio foi feito hoje, 30 de abril de 2025, marcando a entrada da empresa chinesa no competitivo setor de inteligência artificial.

No Salão Automóvel de Xangai de 2025, a BYD apresentou a Seal 06 DM-i Wagon, uma nova carrinha híbrida plug-in que alarga a oferta da gama Ocean Series. Esta versão segue-se ao sucesso da berlina Seal 06 DM-i, que desde o seu lançamento em maio de 2024 já vendeu mais de 220.000 unidades na China.

No universo das Smart TV, a experiência do utilizador é fundamental. Queremos sistemas rápidos, intuitivos e que nos apresentem o conteúdo que realmente nos interessa. A Hisense, ciente desta necessidade, desenvolveu o seu próprio sistema operativo, o VIDAA, que equipa não só suas TV mas também as de marcas como Toshiba, Loewe, entre outras. Este destaca-se pela simplicidade, rapidez e segurança. Vamos explorar esta plataforma.

Com os preços dos painéis solares muitos mais acessíveis, é inteligente usar os espaços úteis para beneficiar a produção de eletricidade. Colocar painéis nos carris era um projeto e agora é uma realidade na Suíça.

Uma vez que manter as vacinas frias é um desafio complexo, uma empresa britânica desenvolveu uma alternativa que não precisa de refrigeração. De forma promissora, esta entrou, agora, em testes.

A BYD, gigante chinesa da mobilidade elétrica, entrou oficialmente no segmento dos supercarros com o Yangwang U9, um modelo 100% elétrico que promete abalar o domínio europeu neste segmento de elite. Foi esse mesmo que nos levou à China para experimentar. E... que máquina!

A empresa norte-americana Aurora Innovation, especializada em camiões autónomos, lançou o primeiro serviço comercial de transporte de mercadorias sem condutor humano em estradas públicas, marcando um marco tecnológico e logístico nos Estados Unidos.

Uma equipa de investigação do Japão tem explorado a possibilidade de ajudar as pessoas a criar novos dentes. Em testes clínicos em humanos desde julho de 2024 e com o objetivo de disponibilizar o tratamento ao público até 2030, os cientistas conseguiram criar dentes em laboratório.