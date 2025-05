Inaugurada a primeira central solar do mundo instalada sobre linhas férreas

Com os preços dos painéis solares muitos mais acessíveis, é inteligente usar os espaços úteis para beneficiar a produção de eletricidade. Colocar painéis nos carris era um projeto e agora é uma realidade na Suíça.

Primeira central solar amovível sobre linhas férreas no mundo

A Sun-Ways inaugura a primeira central solar amovível instalada entre carris de linhas ferroviárias em funcionamento.

Instalação operacional nas montanhas de Neuchâtel, Suíça

Produção anual estimada: 16.000 kWh (projeto-piloto)

Potencial na Suíça: até 1 TWh por ano

Poupança potencial de 200.000 toneladas de CO₂ por ano

Pode cobrir 30% da procura elétrica do transporte público

Instalação rápida: até 150 painéis por hora com a máquina PUMA

Interesse internacional: delegações da Europa, Ásia e Médio Oriente

Compatível com linhas ferroviárias abertas ao tráfego

A empresa suíça Sun-Ways pôs em marcha a primeira central fotovoltaica amovível do mundo sobre uma linha ferroviária operacional.

A inauguração teve lugar nas montanhas de Neuchâtel, com a presença de representantes dos Caminhos-de-Ferro Federais Suíços (CFF), do Departamento Federal dos Transportes (OFT), autoridades cantonais e delegações estrangeiras interessadas em replicar o modelo.

A Suíça enfrenta o desafio de multiplicar por sete a sua produção solar até 2035, com uma meta de quase 28 TWh por ano.

Contudo, a disponibilidade de grandes superfícies para novas centrais solares é limitada. Este projeto oferece uma solução eficiente e viável, utilizando os 5.000 km de linhas férreas do país como espaço produtivo sem comprometer outros usos do solo.

Dados-chave do potencial energético

A utilização das vias ferroviárias permitirá:

Gerar até 1 TWh por ano, equivalente ao consumo de 300.000 lares

Cobrir cerca de 30% das necessidades elétricas do transporte público suíço

Evitar a emissão de cerca de 200.000 toneladas de CO₂ por ano

Contribuir com 3% para a meta nacional de produção solar

Ao contrário de outras propostas semelhantes, o sistema da Sun-Ways é amovível e concebido para linhas em funcionamento, algo nunca antes implementado.

Após um ano de testes e análises, a central obteve as aprovações necessárias por parte das autoridades de transporte.

No passado dia 28 de abril de 2025, começaram a circular comboios de passageiros sobre esta central-piloto, permitindo avaliar a convivência entre o tráfego ferroviário e a produção fotovoltaica.

Características técnicas da central-piloto

O projeto inicial conta com:

48 painéis solares de 385 W cada

Potência total instalada: 18 kW

Produção anual estimada: 16.000 kWh

Ligação à rede elétrica pública a 500 metros do local

Durante os próximos três anos, serão realizados testes ao revestimento dos painéis, níveis de sujidade, manutenção e interação com a infraestrutura ferroviária.

Instalação rápida e eficiente graças à máquina PUMA

Um dos avanços mais notáveis do projeto é a máquina PUMA, desenvolvida pela Scheuchzer SA. Esta maquinaria é capaz de instalar até 150 painéis por hora, o que permite uma implementação industrializável, rápida e com mínima interrupção do tráfego ferroviário.

Esta implantação ágil facilita a escalabilidade do modelo a nível nacional e internacional, tornando viável a sua aplicação em grandes extensões de via.

Apesar do contexto geopolítico atual, o projeto despertou o interesse de países como França, Bélgica, Israel, Indonésia e Coreia do Sul, cujas delegações participaram na inauguração para avaliar a sua possível adoção.

Potencial desta tecnologia

O modelo proposto pela Sun-Ways abre uma nova fronteira na integração de energias renováveis em infraestruturas existentes. Esta solução permite:

Aproveitar espaços já utilizados sem afetar a biodiversidade nem ocupar solos agrícolas

Reduzir a dependência de fontes fósseis no transporte público

Diminuir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo para os objetivos climáticos nacionais e internacionais

Facilitar a adoção de Smart Grids ferroviárias, integrando produção e consumo de energia em tempo real, otimizando o uso de eletricidade nos próprios comboios

Promover uma transição energética acessível e replicável noutros países com redes ferroviárias extensas

Esta iniciativa representa não só uma inovação técnica, mas também uma estratégia concreta para avançar rumo a um modelo energético mais limpo, eficiente e sustentável, aproveitando a infraestrutura que já faz parte da paisagem quotidiana.