Chegou o CMF Phone 2 Pro: o espetacular smartphone que custa 249€

Tal como informámos, a CMF tinha preparado para esta segunda-feira o lançamento do seu smartphone CMF Phone 2 Pro. Conheça melhor este equipamento que, só pelo design, mostra ser bastante diferente de outros que conhecemos.

CMF Phone 2 Pro: o smartphone mais fino da marca

Já é conhecido o novo CMF Phone 2 Pro que é o sucessor do CMF Phone 1 da sub-marca CMF da Nothing.

Com um desempenho líder no segmento, um sistema de quatro câmaras a nível profissional, um ecrã maravilhosamente brilhante e um design premium, o CMF Phone 2 Pro é o smartphone ideal para o dia a dia. Este equipamento está preparado para captar os momentos da vida com um ritmo alegre, uma visão voltada para o futuro e um design sofisticado.

É o smartphone mais fino e leve que a Nothing já concebeu. Com apenas 7,8 mm de espessura e 185 g de peso, o CMF Phone 2 Pro é praticamente leve como uma pena – 5% mais fino que o CMF Phone 1. Apresenta um corpo elegante com moldura em alumínio à volta da câmara – uma evolução do design da primeira geração – e parafusos em aço inoxidável para uma sensação autêntica da Nothing, revelando o cuidado artesanal por trás do equipamento. Conta ainda com maior resistência à água, agora com certificação IP54 – uma melhoria face ao IP52 do CMF Phone 1.

O CMF Phone 2 Pro está disponível em quatro cores: Branco, Preto, Laranja e Verde-Claro. Como referido, o CMF Phone 2 Pro conta com um avançado sistema de quatro câmaras, incluindo uma câmara principal de 50 MP com o maior sensor da sua classe, captando 64% mais luz do que o CMF Phone 1.

Para cenas distantes, a potente lente teleobjetiva utiliza 6 lentes empilhadas para um zoom digital de até 20x – sendo o único smartphone com sensor teleobjetiva neste segmento.

Para completar, a câmara ultra grande-angular de 8 MP oferece um amplo campo de visão, ideal para paisagens e horizontes, enquanto a câmara frontal de 16 MP está pronta para captar as tuas melhores selfies com nitidez.

O novo processador MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G oferece um CPU de 8 núcleos com velocidades de até 2,5 GHz – preparado para satisfazer as exigências de quem realiza várias tarefas em simultâneo.

Para um desempenho de ponta, com um processamento 10% mais rápido e um desempenho gráfico 5% superior em comparação com o CMF Phone 1. Foi co-desenhado com a tecnologia de processo TSMC de 4 nm para uma eficiência energética revolucionária.

Com uma bateria de 5000 mAh que dura quase uma hora mais do que a do Phone 1, o CMF Phone 2 Pro garante até dois dias de utilização com um único carregamento completo.

Brilhante, altamente responsivo e com o maior ecrã de sempre na gama CMF – e o melhor da sua categoria. Conta com um ecrã AMOLED flexível FHD+ de 6,77" que oferece 1,07 mil milhões de cores deslumbrantes – quase mil milhões a mais do que o CMF Phone 1.

A fotografia HDR eleva a coloração e a vivacidade, enquanto o Ultra HDR melhora a luminosidade dos destaques entre 6 a 8 vezes, atingindo um brilho máximo de 3000 nits – 50% superior ao do CMF Phone 1.

Alterna facilmente entre tarefas e lazer com uma taxa de amostragem de toque de 1000 Hz – um aumento de 316% em relação ao CMF Phone 1 – e uma taxa de atualização adaptativa de 120 Hz.

O CMF Phone 2 Pro mantém a modularidade, agora com três novos acessórios: Capa Universal, Lentes Intermutáveis (Olho de Peixe e Macro) e Carteira/Suporte. Uma grande novidade em relação ao CMF Phone 1 é o suporte a pagamentos por aproximação via NFC.

Em resumo...

O CMF Phone 2 está disponível com 8 GB de RAM + 128GB - €249 ou 8 de RAM + 256GB - €279 (apenas disponível em nothing.tech)