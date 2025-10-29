Huawei Pura 80 Series: durabilidade, design de luxo e tecnologia fotográfica
A mais recente série de smartphones da Huawei, a Pura 80 Series, chega a Portugal para transformar os limites da fotografia em smartphones, combinando tecnologia de imagem de ponta com funcionalidades inovadoras. Além de elevar a experiência fotográfica, apresenta um equilíbrio perfeito entre design e funcionalidade.
Excelência fotográfica redefinida
No coração desta inovação está o Huawei Pura 80 Ultra, que apresenta o primeiro sistema de câmara teleobjetiva dupla comutável do setor.
Com uma estrutura ótica revolucionária, este smartphone combina uma lente teleobjetiva média de 3,7x e uma lente super teleobjetiva de 9,4x numa só. Utiliza um sensor de 1/1,28 polegadas na câmara principal para alcançar uma integração dupla comutável.
O resultado é a maior entrada de luz teleobjetiva do mercado, o que representa uma melhoria notável de 120% em comparação com a geração anterior, o Huawei Pura 70 Ultra.
A DXOMARK, uma autoridade reconhecida mundialmente na área da imagem, avalia e classifica câmaras e equipamentos fotográficos com base em milhões de medições científicas e análises percetivas.
O Huawei Pura 80 Ultra passou com distinção nos rigorosos testes deste laboratório de avaliação de qualidade líder mundial e deixou os restantes concorrentes para trás com o seu excelente desempenho geral.
Após uma análise abrangente, foi reconhecido como a melhor câmara de smartphone da DXOMARK, com uma pontuação de 175 pontos, a mais alta alguma vez atribuída.
O Pura 80 Pro não fica atrás, com uma Câmara Ultra-Luminosa de uma polegada que garante a maior entrada de luz da câmara principal do mercado, com uma precisão de cores aumentada em 12% face à geração anterior.
Complementado por um módulo de teleobjetiva de 48 megapíxeis e um sensor multiespectral de 1,5 megapíxeis, este smartphone assegura que, seja a capturar paisagens distantes ou detalhes em close-up, cada elemento é registado com clareza e uma riqueza de detalhes sem precedentes.
Esta série apresenta ainda um recurso totalmente novo e intuitivo, o Moving Picture, que grava inteligentemente 1,5 segundos de filmagem em movimento antes e depois de pressionar o botão do disparo.
Os utilizadores podem, assim, selecionar o fotograma favorito da filmagem de três segundos, o que garante que nenhum momento decisivo se perde e transforma a captura de imagens numa experiência mais intuitiva e eficaz.
Durabilidade sem compromissos
Ao elevar a fiabilidade do Pura 80 Ultra a um novo nível, o vidro Crystal Armor Kunlun de 2.ª geração oferece uma proteção incomparável. Amplifica a resistência a riscos em 16 vezes e a resistência a quedas em 25 vezes.
Esta tecnologia não só garante uma durabilidade excecional, como também proporciona uma confiança inabalável. Protege o dispositivo contra o desgaste diário para um desempenho consistente e permite que os utilizadores se concentrem na sua criatividade sem preocupações.
Ao unir uma estrutura ótica inovadora com engenharia de precisão e um design sofisticado, a Huawei Pura 80 Series eleva a fotografia móvel a novos patamares. Seja a capturar apresentações em palcos, horizontes distantes, cenários com pouca luz ou detalhes delicados, estes momentos são reproduzidos com clareza e uma precisão de cores que espelha a realidade.
Este dispositivo representa não apenas uma atualização estética, mas uma verdadeira mudança de paradigma na imagem em smartphones, convidando o utilizador a ver o mundo de uma nova perspetiva.
Huawei Pura 80 Series
Os novos utilizadores da Huawei têm acesso ao serviço de assistência premium gratuita.
Este serviço está incluído na compra de novos dispositivos até 31 de dezembro de 2025 e os utilizadores poderão usufruir de cinco serviços, como Consultoria, Limpeza, Diagnóstico, Atualização de software, Recolha e Entrega ao domicílio
- PRPV Huawei Pura 80 Pro: 1099,00 euros
- PRPV Huawei Pura 80 Ultra: 1499,00 euros
- Oferta de lançamento: Huawei Watch GT5 46 mm Black/ 41 mm White, 12 meses de Screen Protection, Oferta de Renovação de Bateria.