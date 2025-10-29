Huawei Pura 80 Series: durabilidade, design de luxo e tecnologia fotográfica

A mais recente série de smartphones da Huawei, a Pura 80 Series, chega a Portugal para transformar os limites da fotografia em smartphones, combinando tecnologia de imagem de ponta com funcionalidades inovadoras. Além de elevar a experiência fotográfica, apresenta um equilíbrio perfeito entre design e funcionalidade.

Excelência fotográfica redefinida

No coração desta inovação está o Huawei Pura 80 Ultra, que apresenta o primeiro sistema de câmara teleobjetiva dupla comutável do setor.

Com uma estrutura ótica revolucionária, este smartphone combina uma lente teleobjetiva média de 3,7x e uma lente super teleobjetiva de 9,4x numa só. Utiliza um sensor de 1/1,28 polegadas na câmara principal para alcançar uma integração dupla comutável.

O resultado é a maior entrada de luz teleobjetiva do mercado, o que representa uma melhoria notável de 120% em comparação com a geração anterior, o Huawei Pura 70 Ultra.

A DXOMARK, uma autoridade reconhecida mundialmente na área da imagem, avalia e classifica câmaras e equipamentos fotográficos com base em milhões de medições científicas e análises percetivas.

O Huawei Pura 80 Ultra passou com distinção nos rigorosos testes deste laboratório de avaliação de qualidade líder mundial e deixou os restantes concorrentes para trás com o seu excelente desempenho geral.

Após uma análise abrangente, foi reconhecido como a melhor câmara de smartphone da DXOMARK, com uma pontuação de 175 pontos, a mais alta alguma vez atribuída.

O Pura 80 Pro não fica atrás, com uma Câmara Ultra-Luminosa de uma polegada que garante a maior entrada de luz da câmara principal do mercado, com uma precisão de cores aumentada em 12% face à geração anterior.

Complementado por um módulo de teleobjetiva de 48 megapíxeis e um sensor multiespectral de 1,5 megapíxeis, este smartphone assegura que, seja a capturar paisagens distantes ou detalhes em close-up, cada elemento é registado com clareza e uma riqueza de detalhes sem precedentes.

Esta série apresenta ainda um recurso totalmente novo e intuitivo, o Moving Picture, que grava inteligentemente 1,5 segundos de filmagem em movimento antes e depois de pressionar o botão do disparo.

Os utilizadores podem, assim, selecionar o fotograma favorito da filmagem de três segundos, o que garante que nenhum momento decisivo se perde e transforma a captura de imagens numa experiência mais intuitiva e eficaz.

Durabilidade sem compromissos

Ao elevar a fiabilidade do Pura 80 Ultra a um novo nível, o vidro Crystal Armor Kunlun de 2.ª geração oferece uma proteção incomparável. Amplifica a resistência a riscos em 16 vezes e a resistência a quedas em 25 vezes.

Esta tecnologia não só garante uma durabilidade excecional, como também proporciona uma confiança inabalável. Protege o dispositivo contra o desgaste diário para um desempenho consistente e permite que os utilizadores se concentrem na sua criatividade sem preocupações.

Ao unir uma estrutura ótica inovadora com engenharia de precisão e um design sofisticado, a Huawei Pura 80 Series eleva a fotografia móvel a novos patamares. Seja a capturar apresentações em palcos, horizontes distantes, cenários com pouca luz ou detalhes delicados, estes momentos são reproduzidos com clareza e uma precisão de cores que espelha a realidade.

Este dispositivo representa não apenas uma atualização estética, mas uma verdadeira mudança de paradigma na imagem em smartphones, convidando o utilizador a ver o mundo de uma nova perspetiva.