Já existe um serviço comercial de camiões autónomos sem condutor

A empresa norte-americana Aurora Innovation, especializada em camiões autónomos, lançou o primeiro serviço comercial de transporte de mercadorias sem condutor humano em estradas públicas, marcando um marco tecnológico e logístico nos Estados Unidos.

Primeira rota comercial entre Dallas e Houston

A rota inicial liga as cidades de Dallas e Houston, no estado do Texas, abrangendo mais de 1.930 quilómetros já percorridos em testes.

Trata-se do primeiro serviço sem condutor humano presente em autoestradas, com base em tecnologia de condução autónoma de nível 4, de acordo com a classificação da SAE.

Este nível permite que os veículos conduzam de forma autónoma, sem necessidade de intervenção humana, em determinadas condições.

Embora não haja condutor a bordo, cada viagem é supervisionada remotamente por um assistente humano.

O sistema Aurora Driver incorpora mais de duas dezenas de sensores, incluindo câmaras, LiDAR, radar e microfones, combinados com um sistema computacional potente capaz de processar, em tempo real, toda a informação captada.

O LiDAR, por exemplo, deteta objetos a mais de 450 metros, podendo identificar peões até 11 segundos antes de um condutor humano, mesmo com baixa visibilidade.

Camiões autónomos - colaborações estratégicas e primeiros clientes

A Aurora já estabeleceu parcerias com fabricantes de peso como a Volvo e a PACCAR (detentora das marcas Kenworth e Peterbilt) para integrar a sua tecnologia na produção de camiões pesados.

Os primeiros clientes comerciais deste serviço incluem a Uber Freight, plataforma logística sob demanda, e a Hirschbach Motor Lines, especializada em entregas sensíveis ao tempo e à temperatura.

Impacto no emprego e novas oportunidades

Ao contrário dos receios generalizados, um relatório do Departamento de Transportes dos EUA indica que a automação não eliminará empregos de forma drástica no setor.

A adoção será gradual, e a redução de motoristas será inferior ao número que se reforma anualmente. Além disso, muitos profissionais deslocados poderão transitar para rotas curtas, mais difíceis de automatizar devido à sua complexidade e necessidade de manobras frequentes.

Planos de expansão e desafios tecnológicos

A Aurora prevê expandir o seu serviço até El Paso (Texas) e Phoenix (Arizona) até ao final do ano.

Entre os principais objetivos tecnológicos da empresa estão:

Operação noturna e em condições de chuva.

Expansão das rotas interestaduais.

Aumento da autonomia em cenários adversos.

Estes desenvolvimentos visam aumentar a aplicabilidade da tecnologia e reduzir ainda mais os custos operacionais do transporte rodoviário.

Potencial transformador e sustentabilidade

Os camiões autónomos têm o potencial de revolucionar o transporte de mercadorias, promovendo maior sustentabilidade e eficiência:

Menor consumo de combustível, devido a uma condução mais constante e eficiente.

Redução de acidentes, o que implica menos emissões indiretas associadas a congestionamentos e operações de emergência.

Rotas otimizadas, resultando em entregas mais rápidas e trajetos mais curtos.

Menor desgaste mecânico, com consequente redução das necessidades de manutenção e substituição de peças.

Fundação ideal para a eletrificação futura, facilitando a integração de baterias e estações de carregamento geridas automaticamente.

No seu conjunto, esta tecnologia não só redefine a logística moderna, como se apresenta como um aliado crucial na luta contra as alterações climáticas e na busca por maior eficiência energética nas cadeias logísticas globais.