Google quer IA para todos e prepara Gemini para crianças menores de 13 anos

A Google quer a Ia em todo o lado e tem planos para o conseguir. A sua mais recente ideia assenta em trazer a IA para crianças. A gigante das pesquisas está a preparar-se para lançar uma versão do Gemini para crianças com menos de 13 anos. Naturalmente que terá salvaguardas e supervisão total dos pais.

Google quer trazer IA para todos

Na sua busca frenética por novos utilizadores, a Google prevê lançar uma versão do Gemini para crianças com menos de 13 anos. Os jovens utilizadores poderão fazer perguntas, pedir ajuda com os trabalhos de casa ou até inventar histórias.

Os pais com contas Google já começaram a receber e-mails da gigante das pesquisas a anunciar que as aplicações Gemini estarão disponíveis em breve para os seus filhos. Portanto, obviamente, dito desta forma, a perspetiva de deixar uma criança sozinha com uma IA é um pouco assustadora.

Numa publicação recente, a UNICEF alertou para os perigos dos bots de IA para crianças muito pequenas. Falavam da confusão entre humanos e máquinas, alteração da perceção da realidade, orientação de opiniões e enviesamentos de pensamento, manipulação emocional, vulnerabilidade à desinformação e exposição a conteúdos inapropriados.

Gemini para crianças menores de 13 anos

A Google sabe que precisa de ter muito cuidado. É por isso que as salvaguardas são postas em prática. Em primeiro lugar, o acesso é limitado às crianças registadas em contas geridas pelos pais (Family Link). Devem fornecer informações pessoais, como o nome e a data de nascimento da criança, para criar a conta da criança.

Esta versão do Gemini inclui filtros específicos para evitar a geração de conteúdos considerados perigosos ou inapropriados. Os pais são notificados quando os seus filhos acedem ao Gemini pela primeira vez e podem gerir ou bloquear o seu acesso ao chatbot a qualquer momento nas definições do Family Link.

Por fim, a Google garante que as interações das crianças não são utilizadas para treinar modelos de IA. A Google também reconhece que o Gemini "pode estar errado" e incentiva os pais a ensinar aos filhos competências de pensamento crítico e a supervisionar a utilização do chatbot. Este novo serviço estará inicialmente disponível apenas nos Estados Unidos.