Tim Cook disse que o seu chip C1 é melhor que o da Qualcomm

O modem C1 da Apple foi lançado este ano com o iPhone 16e, mas sem grande alarido por parte da empresa. No entanto, Tim Cook acabou de destacar os pontos fortes do C1 de uma forma que a Apple, por bons motivos, tinha evitado até agora.

Apple subvalorizou intencionalmente pontos fortes do C1

Quando lançou o C1, a Apple completava anos de esforço. Mas, ao contrário de muitas das suas outras inovações, teve de ser cautelosa ao promover as vantagens do C1.

Porquê? Porque os modems concorrentes da Qualcomm continuam a ser usados nos iPhones mais populares e caros da marca.

Atualmente, a Apple vende quatro modelos de iPhone mais “premium” do que o 16e, e todos eles usam modems da Qualcomm.

E o iPhone 17?

Sim, também é dito, de forma não oficial, que os modelos mais caros, iPhone 17 Pro e Pro Max, vão continuar com a Qualcomm.

Portanto, quando o C1 chegou, a Apple não podia simplesmente anunciar que tinha superado os modems da Qualcomm. Fazer isso seria menosprezar a tecnologia presente nos seus próprios iPhones topo de gama.

A Apple mencionou o C1 no comunicado de imprensa do iPhone 16e, mas quase não deu destaque ao assunto.

A principal afirmação da empresa foi que o C1 é “o modem mais eficiente em termos de energia alguma vez num iPhone.”.

Foi uma aposta segura: “mais eficiente” não significa “o melhor.”

Desde o lançamento, no entanto, soubemos que o C1 traz ainda mais vantagens, incluindo superar a Qualcomm em muitos testes de desempenho no mundo real.

A Apple ainda não pode fazer grandes declarações sobre isto. Mas o CEO Tim Cook deixou escapar algo na última reunião de apresentação de resultados.

Tim Cook admite que os modems próprios da Apple “produzem produtos melhores”.

Quando questionado sobre o lançamento do C1 e a futura estratégia de modems da Apple, Tim Cook respondeu:

Estamos muito entusiasmados por ter lançado o primeiro e tê-lo colocado no mercado, e correu bem. Adoramos poder criar produtos melhores ao focarmo-nos verdadeiramente na autonomia da bateria e noutras coisas que os clientes valorizam. Por isso, diria que começámos uma nova jornada.

Para além de indicar os planos futuros da Apple nesta área, o mais interessante na resposta é a segunda frase: “Adoramos poder criar produtos melhores…”.

Ele menciona concretamente ganhos na autonomia da bateria, além do vago “outras coisas que os clientes valorizam.”

Mas é o início da frase que revela tudo: o C1 torna os produtos da Apple melhores do que os com modems da Qualcomm.

O primeiro da Apple já é melhor que a concorrência?

Com o seu primeiro modem próprio, a Apple acredita já ter ultrapassado o líder de mercado, a Qualcomm.

E quando o contrato com a Qualcomm terminar e toda a gama de iPhones usar modems Apple, como o C1 ou o futuro C2, a empresa deixará de precisar de ser discreta.