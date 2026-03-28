TCL revoluciona mercado com tecnologia SQD-Mini LED e ecrãs de 10.000 nits

A TCL escolheu Paris como palco para uma das suas demonstrações de força mais significativas no mercado europeu. Revelou uma estratégia ambiciosa para 2026 que coloca a inovação tecnológica e a qualidade de imagem no centro de todas as decisões. O Pplware esteve presente e mostra agora todas as novidades.

Num período em que as televisões assumem um papel central no design de interiores, influenciando a forma como os espaços modernos são concebidos e vividos, a marca apresentou a sua próxima geração de ecrãs baseada na tecnologia SQD-Mini LED. Este avanço surge consolidado por um desempenho global de liderança, tendo a TCL ocupado o primeiro lugar mundial em expedições de televisões Mini LED em 2025, com uma quota de mercado superior a 31%.

SQD-Mini LED: evolução que promete o melhor de dois mundos

A nova tecnologia SQD-Mini LED foi desenvolvida para resolver as limitações tradicionais dos ecrãs LED, focando-se na filtragem refinada de cor e num controlo de luz sem precedentes. No núcleo desta inovação está o sistema Deep Color, que reduz a dispersão de luz entre áreas claras e escuras, mantendo cores naturais mesmo em cenas de alto contraste.

Segundo os responsáveis da marca, esta tecnologia representa uma revolução que melhora significativamente a precisão da iluminação e o desempenho cromático.

Com a capacidade de cobrir 100% do gamut de cor BT.2020 em todas as cenas, os utilizadores podem esperar uma melhoria de 33% na performance de cor e de 69% na precisão dos pontos de cor em comparação com as gerações anteriores. Este sistema garante que detalhes subtis em reflexos metálicos ou luzes de néon sejam reproduzidos com uma saturação realista, eliminando o aspeto deslavado comum em tecnologias menos avançadas.

TCL X11L: gigante dos 10.000 nits e precisão extrema

O novo topo de gama europeu, a série X11L, foi desenhado para eliminar a necessidade de escolha entre o brilho do LED e a profundidade de pretos do OLED. Com um brilho máximo impressionante de 10.000 nits e até 20.736 zonas de dimming local no modelo de 98 polegadas, a precisão do controlo de luz atinge níveis nunca antes vistos no mercado de consumo.

Para assegurar que este poder não gera distrações visuais, a TCL integrou o sistema All-Domain Halo Control, que minimiza eficazmente o efeito de halo em redor de objetos brilhantes sobre fundos escuros. Esta gestão granular da luz preserva a nitidez absoluta em cenas noturnas complexas, onde legendas ou luzes urbanas poderiam comprometer a qualidade da imagem.

O design unibody ultrafino de apenas 2 cm, aliado ao áudio de alta fidelidade da Bang & Olufsen, transforma o televisor num elemento decorativo que não compromete a experiência cinematográfica.

A400 Pro: onde a estética de galeria não sacrifica a performance

Para os consumidores atentos ao design que não querem abdicar da performance, a TCL apresentou a A400 Pro NXTVISION TV. Este modelo de lifestyle resolve o dilema de muitos lares modernos ao integrar a tecnologia QD-Mini LED numa estrutura inspirada na arte.

Com uma moldura integrada em madeira de nogueira clara e um painel mate que reduz reflexos, o ecrã recria a textura de uma obra emoldurada quando está no modo Art Gallery.

Durante o dia, funciona como uma peça de decoração sofisticada, adaptando o brilho automaticamente através de sensores de luminosidade. À noite, o processador TSR AiPQ e as 448 zonas de dimming garantem que o desempenho em filmes e streaming seja equilibrado e nítido. A instalação é simplificada pela ausência de caixas externas, mantendo a harmonia visual do espaço de lazer.

Gaming sem limites: OLED+ a 480Hz e o domínio do campo de visão

O ecossistema da TCL estende-se agora com força ao gaming competitivo e à produtividade de alto desempenho. O novo monitor 32X3A OLED+ destaca-se pelo seu acelerador de jogo dual-mode, permitindo aos jogadores alternar entre a resolução UHD a 240Hz ou FHD a uns impressionantes 480Hz, ideal para títulos de ritmo acelerado onde cada milissegundo conta.

Para quem procura imersão total, o monitor 57R94 oferece o formato panorâmico 32:9 com uma curvatura de 1000R que envolve o campo de visão. Equipado com tecnologia QD-Mini LED, este monitor substitui com eficácia configurações complexas de múltiplos ecrãs por uma única tela contínua, garantindo cores vibrantes e um contraste profundo que torna as sessões de sim-racing ou o trabalho criativo muito mais produtivos e envolventes.

O futuro é inteligente: Gemini e a integração na Google TV

A fechar a sua aposta para 2026, a TCL confirmou a integração das capacidades do Google Gemini no ecossistema Google TV. Esta colaboração permitirá uma otimização inteligente de cenas baseada em inteligência artificial generativa, tornando a interação com o televisor mais natural e personalizada.

Com lançamento previsto em mais regiões e idiomas ao longo do ano, esta funcionalidade reforça o papel da televisão como o verdadeiro centro inteligente da casa moderna. Ao combinar esta inteligência com taxas de atualização nativas de 144Hz e suporte total para as mais recentes consolas de jogos, a TCL posiciona-se como uma escolha versátil para entretenimento, trabalho e lazer digital.