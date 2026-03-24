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Governo quer instalar mais 12 radares de controlo de velocidade média

· Inteligência Artificial 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. pH says:
    24 de Março de 2026 às 16:09

    “O que nós pretendemos é uma diminuição da sinistralidade.”
    Correcção: O que nós pretendemos é um aumento da receita em multas.

    Sempre a bater na mesma tecla… mas mais policiamento e controlo daqueles que andam na estrada a dormir, nem por isso.
    Comecem por tornar mais exigentes os exames de condução, obrigar a renovações mais frequentes com exames teóricos, etc. Mais polícia nas estradas a controlar quem não cumpre (piscas, sinais, semáforos, rotundas).
    Mas é sempre a rota mais fácil, a velocidade desculpa tudo.

    Responder
    • David Guerreiro says:
      24 de Março de 2026 às 16:39

      Exames mais exigentes já são há muitos anos. As pessoas que andam por aí a fazer asneiras não é por desconhecimento, é deliberado. Qualquer um que ande dentro de uma cidade a 120km/h sabe perfeitamente que não o pode fazer, no entanto fazem-no.

      Responder
  2. Ricardo says:
    24 de Março de 2026 às 16:16

    Arranjem mas é a porra das estradas! Depois metam os radares que quiserem!

    Responder
  3. TugAzeiteiro says:
    24 de Março de 2026 às 16:18

    É uma medida como a dos combustíveis… todos nós sabemos que o que pagamos é maioritariamente impostos e só um pouco de combustível. O preço dos combustíveis sobe… a receita do estado sobe! Aqui o paralelismo é o mesmo… vamos colocar novos radares, quando todos nós sabemos que o que realmente interessa ao estado é arrecadar mais receita… Ou seja, “a casa ganha sempre!”. Arranjar as estradas, que estão completamente degradadas e que constituem um risco de sinistralidade é que está quieto!

    Responder
  4. MACnista says:
    24 de Março de 2026 às 16:26

    Só 12!?!?!?!, venham de lá mais rapaziada que a páscoa está a chegar!!!

    Responder
  5. SD says:
    24 de Março de 2026 às 16:53

    A conversa da caça a multa por causa dos radares já chateia, até pode ser que o estado os coloque em grande numero para fazer receita, mas se faz isso é porque sabe que grande parte dos automobilistas anda em excesso de velocidade… Afinal quem é que esta mal o estado os automobilistas? Se for cumprido os limites de velocidades os estado deixa de arrecadar receita e retira parte dos radares porque não dá ‘lucro’……

    Responder

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