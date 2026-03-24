Governo quer instalar mais 12 radares de controlo de velocidade média
Num anúncio feito esta terça-feira, o secretário de Estado da Proteção Civil partilhou que o Governo português quer instalar mais 12 radares de velocidade média e reforçar o uso de Inteligência Artificial (IA) na gestão de tráfego e prevenção de acidentes.
Numa cerimónia, que teve lugar nas instalações da Lusoponte, empresa que explora as travessias do Tejo na ponte 25 de abril e na ponte Vasco da Gama, no Montijo, distrito de Setúbal, o secretário de Estado da Proteção Civil informou que, até ao final do ano, o Governo quer instalar mais 12 radares de velocidade média e reforçar o uso de IA na gestão de tráfego e prevenção de acidentes.
O que nós pretendemos é uma diminuição da sinistralidade.
Disse Rui Rocha, lembrando que, em dezembro, o Observatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) apresentou um estudo no qual identificou um conjunto de "pontos críticos nas estradas portuguesas".
Governo quer menos mortes nas estradas portuguesas
O secretário de Estado da Proteção Civil falava aos jornalistas após a assinatura do protocolo "Visão Zero - Mais Cidadania para as Estradas de Portugal" entre a ANSR e a Lusoponte, que visa atingir o objetivo de zero vítimas mortais e zero feridos graves em acidentes rodoviários até 2050.
O protocolo prevê ainda a redução em, pelo menos, 50% do número de vítimas mortais e de feridos graves até 2030, tendo por referência os dados de 2019. Isto significaria a redução do número de vítimas mortais nas estradas portuguesas para um máximo de 313 pessoas em 2030.
Neste momento, estamos a fazer esta avaliação através da ANSR, para que possamos, com a introdução destes mais 12 pontos de controlo de velocidade média, garantir que [os novos pontos de controlo] sejam entendidos como elementos de prevenção e que possam garantir que as pessoas cumprem com as regras que estão estabelecidas.
Esclareceu o governante.
Sobre a localização destes dispositivos, o secretário de Estado esclareceu que a expansão dos radares visa reduzir a sinistralidade, à semelhança dos resultados obtidos pela Lusoponte - zero vítimas mortais em 2025.
Contudo, admitiu que a "localização dos novos equipamentos ainda está em estudo pela ANSR, no âmbito da identificação de pontos críticos na rede viária".
Uso da IA para melhorar o controlo do tráfego
No evento, Rui Rocha salientou o potencial da IA para melhorar o controlo do tráfego e a prevenção de acidentes, adiantando que estão em curso contactos com a área governativa da digitalização para integrar inovação tecnológica nestes sistemas.
Contudo, na sua perspetiva, mais importante do que as medidas preventivas com recurso à tecnologia é o comportamento dos automobilistas, lembrando que um terço das mortes nas estradas está associado ao excesso de velocidade.
Mais, uma em cada quatro vítimas mortais conduzia com excesso de álcool no sangue e que o manuseamento do telemóvel durante a condução "quadruplica a probabilidade de acontecer um acidente".
Leia também:
“O que nós pretendemos é uma diminuição da sinistralidade.”
Correcção: O que nós pretendemos é um aumento da receita em multas.
Sempre a bater na mesma tecla… mas mais policiamento e controlo daqueles que andam na estrada a dormir, nem por isso.
Comecem por tornar mais exigentes os exames de condução, obrigar a renovações mais frequentes com exames teóricos, etc. Mais polícia nas estradas a controlar quem não cumpre (piscas, sinais, semáforos, rotundas).
Mas é sempre a rota mais fácil, a velocidade desculpa tudo.
Exames mais exigentes já são há muitos anos. As pessoas que andam por aí a fazer asneiras não é por desconhecimento, é deliberado. Qualquer um que ande dentro de uma cidade a 120km/h sabe perfeitamente que não o pode fazer, no entanto fazem-no.
Arranjem mas é a porra das estradas! Depois metam os radares que quiserem!
É uma medida como a dos combustíveis… todos nós sabemos que o que pagamos é maioritariamente impostos e só um pouco de combustível. O preço dos combustíveis sobe… a receita do estado sobe! Aqui o paralelismo é o mesmo… vamos colocar novos radares, quando todos nós sabemos que o que realmente interessa ao estado é arrecadar mais receita… Ou seja, “a casa ganha sempre!”. Arranjar as estradas, que estão completamente degradadas e que constituem um risco de sinistralidade é que está quieto!
Só 12!?!?!?!, venham de lá mais rapaziada que a páscoa está a chegar!!!
A conversa da caça a multa por causa dos radares já chateia, até pode ser que o estado os coloque em grande numero para fazer receita, mas se faz isso é porque sabe que grande parte dos automobilistas anda em excesso de velocidade… Afinal quem é que esta mal o estado os automobilistas? Se for cumprido os limites de velocidades os estado deixa de arrecadar receita e retira parte dos radares porque não dá ‘lucro’……