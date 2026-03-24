Governo quer instalar mais 12 radares de controlo de velocidade média

Num anúncio feito esta terça-feira, o secretário de Estado da Proteção Civil partilhou que o Governo português quer instalar mais 12 radares de velocidade média e reforçar o uso de Inteligência Artificial (IA) na gestão de tráfego e prevenção de acidentes.

Numa cerimónia, que teve lugar nas instalações da Lusoponte, empresa que explora as travessias do Tejo na ponte 25 de abril e na ponte Vasco da Gama, no Montijo, distrito de Setúbal, o secretário de Estado da Proteção Civil informou que, até ao final do ano, o Governo quer instalar mais 12 radares de velocidade média e reforçar o uso de IA na gestão de tráfego e prevenção de acidentes.

O que nós pretendemos é uma diminuição da sinistralidade.

Disse Rui Rocha, lembrando que, em dezembro, o Observatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) apresentou um estudo no qual identificou um conjunto de "pontos críticos nas estradas portuguesas".

Governo quer menos mortes nas estradas portuguesas

O secretário de Estado da Proteção Civil falava aos jornalistas após a assinatura do protocolo "Visão Zero - Mais Cidadania para as Estradas de Portugal" entre a ANSR e a Lusoponte, que visa atingir o objetivo de zero vítimas mortais e zero feridos graves em acidentes rodoviários até 2050.

O protocolo prevê ainda a redução em, pelo menos, 50% do número de vítimas mortais e de feridos graves até 2030, tendo por referência os dados de 2019. Isto significaria a redução do número de vítimas mortais nas estradas portuguesas para um máximo de 313 pessoas em 2030.

Neste momento, estamos a fazer esta avaliação através da ANSR, para que possamos, com a introdução destes mais 12 pontos de controlo de velocidade média, garantir que [os novos pontos de controlo] sejam entendidos como elementos de prevenção e que possam garantir que as pessoas cumprem com as regras que estão estabelecidas.

Esclareceu o governante.

Sobre a localização destes dispositivos, o secretário de Estado esclareceu que a expansão dos radares visa reduzir a sinistralidade, à semelhança dos resultados obtidos pela Lusoponte - zero vítimas mortais em 2025.

Contudo, admitiu que a "localização dos novos equipamentos ainda está em estudo pela ANSR, no âmbito da identificação de pontos críticos na rede viária".

Uso da IA para melhorar o controlo do tráfego

No evento, Rui Rocha salientou o potencial da IA para melhorar o controlo do tráfego e a prevenção de acidentes, adiantando que estão em curso contactos com a área governativa da digitalização para integrar inovação tecnológica nestes sistemas.

Contudo, na sua perspetiva, mais importante do que as medidas preventivas com recurso à tecnologia é o comportamento dos automobilistas, lembrando que um terço das mortes nas estradas está associado ao excesso de velocidade.

Mais, uma em cada quatro vítimas mortais conduzia com excesso de álcool no sangue e que o manuseamento do telemóvel durante a condução "quadruplica a probabilidade de acontecer um acidente".

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