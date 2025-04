Xiaomi lançou a MiMo: a IA para “partir tudo”… é surpreendente

A Xiaomi lançou oficialmente o MiMo, o seu primeiro modelo de linguagem de código aberto focado em tarefas de raciocínio, como matemática e programação. O anúncio foi feito hoje, 30 de abril de 2025, marcando a entrada da empresa chinesa no competitivo setor de inteligência artificial.

O MiMo (MiMo-7B) é um modelo de linguagem com 7 mil milhões de parâmetros, desenvolvido do zero pela equipa Xiaomi LLM-Core. Apesar de ser relativamente pequeno em comparação com outros modelos de IA, como o Qwen-32B da Alibaba, o MiMo demonstrou desempenho superior em tarefas de raciocínio matemático e programação, superando modelos amplamente conhecidos como o o1-mini da OpenAI.

Destaques técnicos do MiMo

Modelo compacto Com apenas 7 mil milhões de parâmetros, o MiMo supera modelos maiores em tarefas específicas.​

Treino Foi treinado desde o início com ênfase no raciocínio, utilizando estratégias de pré-treinamento e pós-treinamento, incluindo aprendizagem por reforço.​

Código aberto Está disponível sob licença Apache 2.0 no GitHub, promovendo transparência e colaboração na comunidade GitHub

Desempenho competitivo Alcança resultados comparáveis a modelos como o o1-mini da OpenAI e o Qwen-32B da Alibaba, mesmo com um tamanho significativamente menor



Com o lançamento do MiMo, a Xiaomi junta-se a outras gigantes tecnológicas chinesas, como Alibaba e DeepSeek, na corrida pela liderança em inteligência artificial. Este movimento reflete o crescente investimento da empresa na área da IA, que será certamente aproveitado na área dos smartphones e veículos elétricos.

O MiMo está disponível publicamente no GitHub e também na plataforma Hugging Face.