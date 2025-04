Projecto Colibri Web: Faturação sem barreiras, onde quer que esteja

Num mundo cada vez mais móvel e digital, as empresas exigem ferramentas que acompanhem o seu ritmo. A mobilidade deixou de ser uma conveniência para se tornar uma necessidade operacional, e isso inclui o software de faturação. O novo Projecto Colibri Web nasce desta exigência: uma solução moderna, acessível e totalmente pensada para a nova realidade empresarial.

Gerir o negócio em qualquer lugar, com total segurança e sem limitações técnicas, é hoje um requisito fundamental para garantir agilidade, resposta rápida ao cliente e eficiência nas operações.

A liberdade de faturar, diretamente do browser

O Projecto Colibri volta a acompanhar o mercado com uma nova aplicação web que facilita no processo da gestão da faturação. A nova proposta está mais acessível, mais flexível, e sempre disponível — onde quer que esteja.

A nova solução do Projecto Colibri permite aceder ao software de faturação diretamente a partir do browser, sem necessidade de instalação. É a evolução natural para empresas que procuram mobilidade, simplicidade e eficiência no dia a dia.

Projecto Colibri Web: o que há de novo?

A nova aplicação web traz todas as vantagens do Colibri tradicional, mas com uma camada adicional de flexibilidade:

Acesso remoto, sem instalações locais;

Emissão ilimitada de documentos e sem limite de faturação;

Base de dados alojada em cloud service;

Compatível com dispositivos móveis (telemóveis e tablets);

Migração simples entre versões web e instaladas (RCP);

Possibilidade de instalação local (on-premises).

Tudo isto com uma interface redesenhada, moderna e intuitiva, pronta para responder às exigências de um mercado cada vez mais digital.

E onde se torna eficaz esta solução?

Deixamos, de entre muitos, três cenários ideais de utilização:

Empresas com equipas em mobilidade: vendedores, técnicos ou consultores que trabalham fora do escritório podem emitir faturas em qualquer lugar, com acesso total à base de dados da empresa. Startups e pequenos negócios sem infraestruturas complexas: com acesso imediato e sem necessidade de instalação, basta um browser para iniciar a faturação, mantendo tudo seguro na cloud. Organizações com infraestruturas próprias e requisitos de segurança: a opção de instalação on-premises permite manter o controlo total dos dados dentro da rede interna, sem comprometer a funcionalidade.

Em resumo…

O novo Projecto Colibri Web é mais do que uma atualização: é uma ferramenta pensada para responder às exigências do presente, com olhos no futuro. Mobilidade, segurança e simplicidade, ao alcance de qualquer empresa.

Para experimentar esta nova solução, visite: web.projectocolibri.com