EA SPORTS FC 25 revela Team of the Season

Com a época desportiva a chegar ao seu final e com o inevitável aproximar do fim dos principais campeonatos de futebol, chega a altura de começar a fazer contas e análises retrospectivas sobre o que se passou. É precisamente isso que EA SPORTS FC 25 revelou recentemente com a divulgação das Team of the Season de várias ligas europeias.

As principais ligas europeias estão ao rubro com o aproximar do final de mais uma época desportiva. Muitos dos campeonatos, como por exemplo o nosso, ainda apresentam uma luta tremenda pelo primeiro lugar. Com efeito, espera-se que Sporting e Benfica se digladiem entre si, até bem perto do final do campeonato o que, por um lado trará um final de época mais empolgante mas, por outro lado, tem potencial para criar muitos problemas de coração aos adeptos dos dois clubes.

Seja como for, e tal como referi, os principais campeonatos encontram-se nas suas retas finais e nada melhor que esta altura para se começar a avaliar como a época decorreu e para encontrar as Equipas da Época, ou em inglês, Team of the Season.

Com efeito, a equipa de EA SPORTS FC 25 revelou precisamente isso, com a apresentação das Team of the Week das Ligue 1 McDonald’s, Arkema Première Ligue e Eredvisie.

Deixamos-vos de seguida com os principais jogadores de cada uma das ligas indicadas e que fazem parte da Team of the Season dessa liga.

LIGUE 1

EREDIVISIE

ARKEMA

Adicionalmente, desde sexta-feira passada (25 de Abril), que os adeptos podem integrar estes jogadores mais destacados da Ligue 1 McDonald's, Arkema Première Ligue e Eredvisie nas suas equipas do EA SPORTS FC 25, com o lançamento das Teams Of The Season da Ligue 1 McDonald's, Arkema Première Ligue e Eredvisie, com Objetivos, SBCs e momentos adicionais.~

A campanha será encerrada com uma Ultimate TOTS (UTOTS). A UTOTS será uma seleção dos melhores itens TOTS lançados ao longo da campanha, relançados como uma equipa no final do TOTS.

Para os jogadores do EA SPORTS FC™ Mobile, o Team of the Season será lançado como um evento in-game dia 29 de abril, começa com os melhores do futebol da Ligue 1 McDonald's, bem como ÍCONES do jogo, que serão seguidos por capítulos semanais dedicados à Premier League, Bundesliga, LALIGA, Serie A e muito mais.