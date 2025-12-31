Carro elétrico voador da BYD? Gigante chinesa desmente os rumores

A internet foi recentemente inundada por especulações sobre um suposto carro voador da BYD, mas a fabricante chinesa veio a público esclarecer que os seus veículos, para já, manter-se-ão firmemente no solo. A empresa nega categoricamente ter planos para entrar no emergente mercado da mobilidade aérea urbana.

A origem dos boatos sobre o Yangwang Ufly da BYD

Tudo começou com a divulgação de um vídeo nas redes sociais que se tornou viral. O vídeo alegava que a Yangwang, a marca de luxo da BYD, estaria a preparar o lançamento de um carro voador inovador, denominado Ufly. As publicações garantiam que este veículo estaria equipado com tecnologias de ponta, incluindo o sistema de carregamento ultrarrápido Megawatt Flash Charging da própria BYD.

A especulação intensificou-se com a publicação de vários artigos que adiantavam pormenores ainda mais extravagantes. Alguns afirmavam que o Ufly já teria concluído com sucesso um voo de teste de 136 km em julho, entre as cidades de Zhuhai e Shenzhen.

Outros boatos sugeriam que o veículo já teria recebido certificações especiais para operar no espaço aéreo chinês e que até já teria sido testado no estrangeiro.

Confrontada com a dimensão que os rumores estavam a tomar, a BYD decidiu pôr um ponto final na história. Li Yunfei, diretor de marca e relações públicas da empresa, utilizou a rede social Weibo para desmentir categoricamente as informações. Na sua publicação, afirmou de forma inequívoca:

Não temos tais planos ou preparativos. Perante o tráfego online, devemos exercer contenção

Esta declaração surge pouco depois de a BYD ter vencido um processo de difamação contra influenciadores digitais que espalhavam informações falsas sobre a marca, demonstrando uma postura firme contra a desinformação.

O mercado dos carros voadores não para de crescer

Embora a BYD se mantenha de pés na terra, outras concorrentes chinesas já sonham com os céus. A XPeng, através da sua divisão de carros voadores, a XPeng AeroHT, está a desenvolver dois sistemas de voo distintos: o "Land Aircraft Carrier", um veículo modular para uso individual, e o híbrido"A868", pensado para viagens mais longas e com maior capacidade de passageiros.

A aposta da XPeng parece estar a dar frutos, uma vez que a empresa anunciou em novembro que o Land Aircraft Carrier já tinha garantido mais de 7000 encomendas globais e estava a entrar na fase de produção em massa. Outras gigantes do setor automóvel chinês, como a Chery, o GAC Group, o FAW Group e a Changan Auto, também já revelaram planos para lançar veículos voadores elétricos ou híbridos no futuro próximo.

O sonho de um carro voador não se limita à China. Nos Estados Unidos, a Alef Aeronautics, sediada na Califórnia, anunciou recentemente que iniciou o fabrico das primeiras unidades do seu carro voador elétrico para entrega a clientes. Os modelos iniciais estão a ser produzidos artesanalmente nas suas instalações em Silicon Valley e serão entregues a um grupo restrito de clientes para uma fase de testes.

Leia também: