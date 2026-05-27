Futuros iPhones poderão receber funcionalidade que melhora as fotografias debaixo de água

A Apple registou uma nova patente que poderá permitir aos utilizadores do iPhone capturar fotografias subaquáticas perfeitas sem a necessidade de acessórios volumosos.

O desafio da refração aquática

Embora já existam capas protetoras de terceiros para filmar debaixo de água, estes acessórios trazem frequentemente problemas de distorção ótica.

A Apple identificou esta falha e propõe uma solução integrada que elimina a necessidade de cúpulas individuais para cada lente, o que reduz o tamanho do componente e melhora a qualidade final da imagem.

A proposta da gigante tecnológica passa pela criação de uma barreira protetora única que funciona simultaneamente como elemento ótico para todos os sensores traseiros.

Esta peça única de material não utiliza costuras, cola ou outros materiais de junção, minimizando drasticamente o risco de infiltração de água.

Integração no design do iPhone ou em acessórios oficiais

Ao eliminar as divisórias físicas entre as lentes, a Apple consegue reduzir a espessura do sistema. Esta estrutura pode ser perfeitamente plana ou acompanhar a curvatura do próprio chassis do dispositivo, garantindo que a luz chega aos sensores sem as habituais aberrações cromáticas ou distorções provocadas pela refração da água.

Desta forma, os utilizadores poderão obter imagens subaquáticas muito mais nítidas.

Apesar de ser uma tecnologia promissora, a sua integração direta no corpo do iPhone poderá ser demasiado complexa para o design ultrafino atual.

No entanto, os esquemas sugerem que esta inovação poderá ser facilmente implementada numa capa de proteção oficial, oferecendo uma alternativa prática e extremamente compacta para os entusiastas da fotografia e do mergulho.

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