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Condução com tutor: Presidente da República promulga nova lei

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Patinhas says:
    27 de Maio de 2026 às 12:55

    “A implementação prática da lei ainda deverá ser detalhada, nomeadamente no que diz respeito aos requisitos dos tutores e às condições em que a aprendizagem poderá decorrer”
    Como sempre, nada !!

    Responder
  2. Yuri Bezmenov - primeira fase says:
    27 de Maio de 2026 às 13:14

    Tanda coisa para tirar a carta de condução…..só burocracias.

    No meu tempo nem a aulas fui e aprendi a conduzir por conta própria, algumas vezes já alccolizado.

    Responder
  3. Max says:
    27 de Maio de 2026 às 14:47

    Posts:
    – 22/01/2026 – “Governo quer mudar regras para tirar a carta de condução! Saiba o que muda”
    – 23/01/2026 – “Aulas na Escola de Condução? Agora vai poder aprender a conduzir “em casa”. “O Governo português aprovou esta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, um novo regime legal que permite aprender a conduzir com um tutor”.
    – 15/05/2026 – “Já posso ser tutor do meu filho para tirar a carta de condução?”
    – 27/05/2026 – “Condução com tutor: Presidente da República promulga nova lei”
    Dado que a lei que já existia permitia, em articulação com as escolas de condução, as aulas práticas dadas por tutor, espera-que no post seguinte, “Publicada a nova lei da condução com tutor” se fique a saber efetivamente as diferenças.
    Estou em crer que quem pensa que é para poupar dinheiro aos pais enganou-se. Que é mais para quem não aprende a conduzir nem por mais uma.

    Responder
  4. Joao Ricardo says:
    27 de Maio de 2026 às 15:31

    Nunca tirei a carta de condução e ja conduzo ha mais de 35 anos….esta malta das cidades tem a mania que manda mas sem a gente do campo eles morriam todos a fome! Liberais rua

    Responder
  5. FoCP90 says:
    27 de Maio de 2026 às 15:56

    E que tal…ESTUDASSEM o código da estrada?

    Responder

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