Condução com tutor: Presidente da República promulga nova lei
O Presidente da República António José Seguro promulgou, esta quarta-feira, a nova legislação que introduz uma mudança significativa no processo de aprendizagem da condução em Portugal: passa a ser possível aprender a conduzir com acompanhamento de um tutor.
A medida vem alterar o modelo tradicional de formação, permitindo que os candidatos a condutores possam acumular experiência ao volante fora das escolas de condução, desde que acompanhados por um tutor devidamente autorizado.
Condução com tutor: o que muda na prática?
Com esta nova modalidade, os alunos poderão:
- Praticar condução em contexto real com um tutor em vez de depender exclusivamente de aulas de escola de condução
- Ganhar experiência adicional antes do exame prático
- Complementar a formação tradicional com mais horas de condução supervisionada
A ideia principal da legislação é aumentar a experiência prática dos novos condutores e, potencialmente, melhorar a segurança rodoviária através de uma aprendizagem mais gradual e acompanhada.
Segundo o enquadramento da medida, o foco está em aproximar o processo de aprendizagem da realidade da condução diária, reduzindo a dependência exclusiva de aulas formais e permitindo uma maior flexibilidade no treino.
A implementação prática da lei ainda deverá ser detalhada, nomeadamente no que diz respeito aos requisitos dos tutores e às condições em que a aprendizagem poderá decorrer
“A implementação prática da lei ainda deverá ser detalhada, nomeadamente no que diz respeito aos requisitos dos tutores e às condições em que a aprendizagem poderá decorrer”
Como sempre, nada !!
Tanda coisa para tirar a carta de condução…..só burocracias.
No meu tempo nem a aulas fui e aprendi a conduzir por conta própria, algumas vezes já alccolizado.
Eh campeão.
Já fui mais, bem mais. Mas ainda chego para muitos.
Granda homem fod****! Assim sim!
Burocracias para conduzir uma máquina com 1 tonelada na via publica a uma media de 70 ou 80kms, para quê?! Bêbado é que é!
Espero que a ‘segunda fase’ seja melhor…
Que lenda!
70 ou 80Km/h? Lol
O Yuri nunca anda a menos de 120km/h!
É a sua velocidade minima!
Temos aqui o exemplo máximo do poema “be drunk” de Baudelaire!
Uma criatura que não aguenta com a realidade.
Sem paguqie a bebida e os carros com o dinheiro do meu trabalho. Não sou como tu que quer “roubar” os contribuintes para sustentar a ronha.
Iii… cum car****….
Ya ya, é isso…
Enganas-te, se mesmo a trabalhar não dá para ter dinheiro que se taxe os ricos que nada fazem e ficam com o dinheiro todo.
Posts:
– 22/01/2026 – “Governo quer mudar regras para tirar a carta de condução! Saiba o que muda”
– 23/01/2026 – “Aulas na Escola de Condução? Agora vai poder aprender a conduzir “em casa”. “O Governo português aprovou esta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, um novo regime legal que permite aprender a conduzir com um tutor”.
– 15/05/2026 – “Já posso ser tutor do meu filho para tirar a carta de condução?”
– 27/05/2026 – “Condução com tutor: Presidente da República promulga nova lei”
Dado que a lei que já existia permitia, em articulação com as escolas de condução, as aulas práticas dadas por tutor, espera-que no post seguinte, “Publicada a nova lei da condução com tutor” se fique a saber efetivamente as diferenças.
Estou em crer que quem pensa que é para poupar dinheiro aos pais enganou-se. Que é mais para quem não aprende a conduzir nem por mais uma.
Nunca tirei a carta de condução e ja conduzo ha mais de 35 anos….esta malta das cidades tem a mania que manda mas sem a gente do campo eles morriam todos a fome! Liberais rua
São uns tótós que se desmancham quando um Homem espirra perto deles
E que tal…ESTUDASSEM o código da estrada?
Em que artigo ensina o ponto de embraiagem e a inversão de marcha?