Condução com tutor: Presidente da República promulga nova lei

O Presidente da República António José Seguro promulgou, esta quarta-feira, a nova legislação que introduz uma mudança significativa no processo de aprendizagem da condução em Portugal: passa a ser possível aprender a conduzir com acompanhamento de um tutor.

A medida vem alterar o modelo tradicional de formação, permitindo que os candidatos a condutores possam acumular experiência ao volante fora das escolas de condução, desde que acompanhados por um tutor devidamente autorizado.

Condução com tutor: o que muda na prática?

Com esta nova modalidade, os alunos poderão:

Praticar condução em contexto real com um tutor em vez de depender exclusivamente de aulas de escola de condução

Ganhar experiência adicional antes do exame prático

Complementar a formação tradicional com mais horas de condução supervisionada

A ideia principal da legislação é aumentar a experiência prática dos novos condutores e, potencialmente, melhorar a segurança rodoviária através de uma aprendizagem mais gradual e acompanhada.

Segundo o enquadramento da medida, o foco está em aproximar o processo de aprendizagem da realidade da condução diária, reduzindo a dependência exclusiva de aulas formais e permitindo uma maior flexibilidade no treino.

A implementação prática da lei ainda deverá ser detalhada, nomeadamente no que diz respeito aos requisitos dos tutores e às condições em que a aprendizagem poderá decorrer