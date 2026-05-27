Tem um iPhone, MacBook ou Samsung antigo na gaveta? Pode vendê-lo sem sair de casa

Há uns anos, vender um smartphone usado significava publicar anúncios, trocar dezenas de mensagens, combinar encontros e, muitas vezes, perder tempo com negociações intermináveis. Hoje, o processo pode ser muito mais simples, e até feito sem sair de casa, graças a plataformas como a Sell My Phone.

Com os preços dos smartphones cada vez mais elevados, começa a fazer sentido recuperar parte do investimento quando chega a altura de trocar de equipamento. E isso não se aplica apenas a telemóveis. Tablets, smartwatches e computadores portáteis também têm bastante procura no mercado de usados.

É aqui que plataformas como a Sell My Phone entram em cena. Tornam o processo mais rápido e simples, especialmente para quem quer evitar anúncios ou encontros presenciais.

O mercado de usados já não é "segunda escolha"

A ideia de comprar ou vender tecnologia usada mudou bastante nos últimos tempos. Muitos equipamentos continuam perfeitamente funcionais durante vários anos, especialmente modelos premium como iPhones, MacBooks, ou Samsungs topo de gama.

Ao mesmo tempo, os preços de novos modelos continuam a subir, há maior preocupação ambiental, e existe mais confiança na reutilização de equipamentos.

Na prática, isto significa que um equipamento que já não usamos pode ainda valer algumas centenas de euros.

Como funciona a Sell My Phone

A proposta da Sell My Phone é precisamente simplificar todo o processo. A plataforma permite vender equipamentos usados sem sair de casa, através de um sistema bastante direto. Atualmente, é possível vender iPhones, Samsungs, iPads, MacBooks, e Apple Watches. O processo está dividido em quatro passos simples:

1️⃣ Saber o valor do equipamento

Basta responder a algumas perguntas sobre o estado do dispositivo. Dependendo do tipo de equipamento, as questões incluem:

capacidade de armazenamento;

estado do ecrã;

existência de marcas no aro lateral ou traseira;

estado da bateria;

funcionamento geral.

No caso dos Apple Watch, também é pedido o tamanho/modelo (40mm, 44mm, etc.).

Com base nessas respostas, a plataforma apresenta uma estimativa de valor. Importa referir que o valor final é depois validado pelos técnicos após análise do equipamento.

2️⃣ Colocar o equipamento na caixa fornecida

Depois de aceitar a proposta, precisa apenas de embalar o equipamento. A recolha é organizada pela própria plataforma.

3️⃣ Envio gratuito

Não há necessidade de tratar de envios complexos ou deslocações. O equipamento é recolhido sem custos.

4️⃣ Receber o pagamento

Após validação técnica, o valor acordado é transferido pela Sell My Phone para a conta bancária indicada. Durante o processo, apenas é necessário preencher dados como:

IMEI ou número de série;

método de pagamento;

IBAN;

data de recolha pretendida.

Exemplos reais: quanto pode valer um equipamento usado?

Uma das dúvidas mais comuns é perceber quanto dinheiro se consegue realmente recuperar. Eis alguns exemplos concretos de avaliações disponíveis na plataforma:

Equipamento Estado Valor estimado iPhone 15 Pro 256GB Riscos leves no ecrã, marcas ligeiras, bateria fraca 423€ MacBook Pro 14" 2023 M3 512GB Riscos leves no ecrã, sem marcas, bateria em bom estado 855€ Apple Watch Series 8 45mm Sem marcas, bateria sem problemas 182€ Samsung S25 256GB Ecrã impecável, marcas ligeiras no aro, bateria fraca 428€ iPad Air 11" 2024 256GB Excelente estado geral 428€

Os valores variam naturalmente consoante o estado do equipamento, mas estes exemplos mostram que muitos dispositivos continuam a ter um valor relevante mesmo após algum tempo de uso.

Uma alternativa mais prática e mais sustentável

Além da conveniência, existe também uma componente ambiental importante. A reutilização e reciclagem responsável de equipamentos ajuda a reduzir lixo eletrónico e prolonga a vida útil da tecnologia.

Segundo a própria, a Sell My Phone já ultrapassou os 5 mil pedidos processados e mais de 1 milhão de euros pagos aos utilizadores.

Num mercado onde ainda existe alguma desconfiança nas vendas em segunda mão, este tipo de modelo acaba por trazer mais previsibilidade e simplicidade para quem apenas quer vender um equipamento antigo de forma rápida.

Um smartphone antigo parado numa gaveta raramente volta a ser utilizado. E mesmo equipamentos com alguns sinais de uso continuam a ter procura.

Veja quanto vale o seu equipamento usado