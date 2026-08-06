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Donald Trump afirma que condutores de carros elétricos “sofrem de uma doença”

· Motores/Energia 10 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Rodrigo Leão says:
    6 de Agosto de 2026 às 22:38

    Alguem lhe disse que a america foi a pioneira em carros eletricos e que ele convidou para seu governo o Musk dono da tesla?

    Responder
  2. Mr. Y says:
    6 de Agosto de 2026 às 22:46

    O desespero bateu e está com medo da invasão de carros chineses nos EUA.
    Em vez de seguir a onda e tentar recuperar algum fôlego da indústria norte-americana resolve atacar os condutores. Depois que não se venha queixar que a China e a Europa estão a ganhar mais mercado do que os EUA…

    Responder
  3. Gringo Bandido says:
    6 de Agosto de 2026 às 22:50

    Doente mental com uma visão doente do mundo a projectar nos outros essa mesma visão, uma criatura que em qualquer país verdadeiramente democráticos e digno nem chegava ao poder de nada, nem para chefe de família serve e só lá está por ter dinheiro.

    Responder
  4. JL says:
    6 de Agosto de 2026 às 22:54

    Portanto o homem não se cansa de ser mentiroso e de estar aumentar o custo de vida do planeta só pela birras dele.

    Responder
    • Pedro says:
      7 de Agosto de 2026 às 07:35

      Nunca houve dúvidas disso, pois não? A grande diferença é que as eleições estão à porta e a tx de aprovação do menino está em mínimos historicamente baixos.
      Se não as aldrabar… certamente vai perder.

      Responder
  5. Stanley says:
    6 de Agosto de 2026 às 23:50

    Também me pergunto se Transtorno de Personalidade Narcisista é uma doença.

    Responder
  6. Zé Fonseca A. says:
    7 de Agosto de 2026 às 01:31

    Num país onde não ha transportes públicos na maior parte do país, onde nem sequer ha comboios, onde toda a gente tem carro e toda a gente conduz para todo o lado, têm comutes de 2h, atravessam estados inteiros, nunca seria possível uma adopção de evs global, o maior caso de sucesso mundial poderia ser a Europa e nem ai a adopção foi a desejada

    Responder
  7. Filipe says:
    7 de Agosto de 2026 às 06:34

    Este tipo hoje diz uma coisa amanhã faz outra por isso em termos de sanidade….

    Responder
  8. Sérgio V. says:
    7 de Agosto de 2026 às 07:08

    E ele sofre de quê? É que anda sempre a dizer que hoje vai atacar, hoje vai haver acordo, afinal vai atacar, agora já acordo

    Responder

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