Donald Trump afirma que condutores de carros elétricos “sofrem de uma doença”

Donald Trump voltou a atacar os veículos elétricos num comício em Las Vegas, ridicularizando os proprietários destes automóveis e alegando ter acabado com a obrigatoriedade da sua utilização.

Trump afirma: "Estas pessoas são loucas"

Durante o seu discurso no Red Rock Resort, o presidente norte-americano focou a sua atenção no mercado da mobilidade elétrica. Trump afirmou ter colocado um fim à suposta imposição governamental sobre a transição energética, uma decisão que, segundo o próprio, não terá agradado a Elon Musk, embora tenha feito questão de sublinhar a sua simpatia pelo CEO da Tesla.

O político argumentou que a imposição obrigava toda a população a adquirir veículos elétricos num curto espaço de tempo, mesmo sem a existência de infraestrutura de carregamento adequada. Trump ridicularizou os condutores que entram em pânico assim que a bateria desce ligeiramente, associando essa preocupação constante com a autonomia a uma espécie de doença psicológica.

Acabei com [isso] porque dizia que, num período de tempo muito curto, tipo 20 a 30, toda a gente teria de ter um carro elétrico - mesmo que não houvesse maneira de o carregar. Já viste os sinais? Estás a conduzir num carro elétrico, eles têm uma doença, sabes, é uma doença… estão a conduzir e percebem que a bateria está a ficar fraca, e começam a pensar nisso quando ainda está a 3/4 da capacidade. [...] Estas pessoas são loucas.

Afirmou. No entanto, aquilo que Trump descreve de forma satírica é conhecido no setor como "ansiedade de autonomia". Este fenómeno, comum nos primórdios da adoção tecnológica, tem vindo a ser ultrapassado na maioria dos mercados desenvolvidos graças à expansão da rede de carregamento rápido.

A verdade por trás dos números e a ausência de imposição

Trump também mencionou que a quota de mercado dos carros elétricos nos Estados Unidos é de apenas 7%. Embora este dado estatístico seja de facto real, o candidato apresentou-o com orgulho, contrastando com o panorama global onde a transição para transportes limpos avança a um ritmo acelerado.

É crucial desmistificar a ideia de que existiu uma obrigatoriedade legal. Nenhuma legislação federal nos Estados Unidos forçou os cidadãos a comprar automóveis elétricos até 2030 ou qualquer outra data.

As medidas visadas por Trump eram, na verdade, normas mais exigentes sobre emissões de gases de escape e regulamentações ambientais da Califórnia, concebidas para incentivar os fabricantes a produzir alternativas ecológicas, sem nunca obrigar o consumidor individual.

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