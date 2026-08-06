Donald Trump afirma que condutores de carros elétricos “sofrem de uma doença”
Donald Trump voltou a atacar os veículos elétricos num comício em Las Vegas, ridicularizando os proprietários destes automóveis e alegando ter acabado com a obrigatoriedade da sua utilização.
Trump afirma: "Estas pessoas são loucas"
Durante o seu discurso no Red Rock Resort, o presidente norte-americano focou a sua atenção no mercado da mobilidade elétrica. Trump afirmou ter colocado um fim à suposta imposição governamental sobre a transição energética, uma decisão que, segundo o próprio, não terá agradado a Elon Musk, embora tenha feito questão de sublinhar a sua simpatia pelo CEO da Tesla.
O político argumentou que a imposição obrigava toda a população a adquirir veículos elétricos num curto espaço de tempo, mesmo sem a existência de infraestrutura de carregamento adequada. Trump ridicularizou os condutores que entram em pânico assim que a bateria desce ligeiramente, associando essa preocupação constante com a autonomia a uma espécie de doença psicológica.
Acabei com [isso] porque dizia que, num período de tempo muito curto, tipo 20 a 30, toda a gente teria de ter um carro elétrico - mesmo que não houvesse maneira de o carregar. Já viste os sinais? Estás a conduzir num carro elétrico, eles têm uma doença, sabes, é uma doença… estão a conduzir e percebem que a bateria está a ficar fraca, e começam a pensar nisso quando ainda está a 3/4 da capacidade. [...] Estas pessoas são loucas.
Afirmou. No entanto, aquilo que Trump descreve de forma satírica é conhecido no setor como "ansiedade de autonomia". Este fenómeno, comum nos primórdios da adoção tecnológica, tem vindo a ser ultrapassado na maioria dos mercados desenvolvidos graças à expansão da rede de carregamento rápido.
A verdade por trás dos números e a ausência de imposição
Trump também mencionou que a quota de mercado dos carros elétricos nos Estados Unidos é de apenas 7%. Embora este dado estatístico seja de facto real, o candidato apresentou-o com orgulho, contrastando com o panorama global onde a transição para transportes limpos avança a um ritmo acelerado.
É crucial desmistificar a ideia de que existiu uma obrigatoriedade legal. Nenhuma legislação federal nos Estados Unidos forçou os cidadãos a comprar automóveis elétricos até 2030 ou qualquer outra data.
As medidas visadas por Trump eram, na verdade, normas mais exigentes sobre emissões de gases de escape e regulamentações ambientais da Califórnia, concebidas para incentivar os fabricantes a produzir alternativas ecológicas, sem nunca obrigar o consumidor individual.
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Alguem lhe disse que a america foi a pioneira em carros eletricos e que ele convidou para seu governo o Musk dono da tesla?
O desespero bateu e está com medo da invasão de carros chineses nos EUA.
Em vez de seguir a onda e tentar recuperar algum fôlego da indústria norte-americana resolve atacar os condutores. Depois que não se venha queixar que a China e a Europa estão a ganhar mais mercado do que os EUA…
Doente mental com uma visão doente do mundo a projectar nos outros essa mesma visão, uma criatura que em qualquer país verdadeiramente democráticos e digno nem chegava ao poder de nada, nem para chefe de família serve e só lá está por ter dinheiro.
Portanto o homem não se cansa de ser mentiroso e de estar aumentar o custo de vida do planeta só pela birras dele.
Nunca houve dúvidas disso, pois não? A grande diferença é que as eleições estão à porta e a tx de aprovação do menino está em mínimos historicamente baixos.
Se não as aldrabar… certamente vai perder.
Também me pergunto se Transtorno de Personalidade Narcisista é uma doença.
Num país onde não ha transportes públicos na maior parte do país, onde nem sequer ha comboios, onde toda a gente tem carro e toda a gente conduz para todo o lado, têm comutes de 2h, atravessam estados inteiros, nunca seria possível uma adopção de evs global, o maior caso de sucesso mundial poderia ser a Europa e nem ai a adopção foi a desejada
Não há ou não conhece ?
Sim, atravessam o país de avião.
Na Europa já são um sucesso, visto que já são a tecnologia mais escolhida.
Este tipo hoje diz uma coisa amanhã faz outra por isso em termos de sanidade….
E ele sofre de quê? É que anda sempre a dizer que hoje vai atacar, hoje vai haver acordo, afinal vai atacar, agora já acordo