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Gmail vai perder uma das suas funcionalidades mais úteis e utilizadores estão revoltados

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Autor: Pedro Simões

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  1. German guy says:
    7 de Agosto de 2026 às 07:35

    Acho que esta decisão muito boa para quem utiliza o Gmail como uma ferramenta de trabalho.
    No meu caso, como o SAPO já me fez o favor de transformar o acesso POP numa funcionalidade Premium, esta alteração da Google acaba por me ser quase indiferente.
    Depois de uma limitação, vem outra, e quem precisa destas funcionalidades para trabalhar é sempre quem sai a perder.
    Mas enfim, é muito mais produtivo andar a abrir três serviços webmail de e-mail diferentes para gerir o trabalho e, pelo caminho, levar com a publicidade de cada um deles.
    Claramente, essa deve ser a ideia de produtividade/eficiencia que estas €mpresa$ têm em mente.

    Responder

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