Gmail vai perder uma das suas funcionalidades mais úteis e utilizadores estão revoltados

Cm mudanças constantes, o Gmail tem perdido algumas funcionalidades que importam para os utilizadores. A Google toma estas decisões, muitas vezes baseada na utilização ou nos custos que existem para as manter. A mais recente perda vem tirar uma das funcionalidades mais úteis ao Gmail. Claro que os utilizadores estão revoltados e descontentes ao perder a opção "Enviar como".

Mais uma perda para os utilizadores do Gmail

A Google prepara-se para aplicar uma alteração profunda na estrutura do Gmail que promete impactar a rotina digital de milhões de utilizadores. A tecnológica confirmou que vai remover o suporte à funcionalidade "Enviar como" para endereços de e-mail de serviços externos. A medida entra em vigor em janeiro de 2027 e afeta tanto a versão web da plataforma como as aplicações móveis para os sistemas Android e iOS.

Na prática, os utilizadores deixam de conseguir enviar mensagens a partir de caixas de correio de plataformas concorrentes, como o Outlook ou o Yahoo, mantendo a interface do Gmail como ponto central. Esta decisão coloca um travão na gestão unificada de múltiplos endereços num único local, um método de trabalho amplamente adotado ao longo dos últimos anos por profissionais e utilizadores individuais.

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by u/The-Sailor-01 from discussion

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Uma decisão fundamentada em custos técnicos

A explicação avançada pela empresa assenta nos elevados recursos exigidos para manter a infraestrutura de integração operacional. A manutenção contínua da compatibilidade com servidores e protocolos de fornecedores terceiros tornou-se tecnicamente complexa, exigindo um esforço desproporcional face ao plano de desenvolvimento do serviço.

A reestruturação não se limita ao envio de mensagens a partir de contas externas. As alterações vão afetar igualmente a recolha de correio eletrónico através do protocolo POP na versão web do Gmail, bem como o serviço Gmailify, responsável por aplicar algoritmos de segurança e filtros de organização automática a endereços de outras tecnológicas.

O que muda e quais as alternativas à Google

Apesar das restrições anunciadas, a leitura e a receção de e-mails de contas externas vão continuar disponíveis nas aplicações do Gmail para smartphones. Por outro lado, as contas associadas ao serviço empresarial Google Workspace e os endereços nativos configurados entre contas da própria Google não sofrem qualquer limitação.

A decisão provocou preocupação na comunidade tecnológica, uma vez que obriga à reorganização dos fluxos de trabalho de quem depende da centralização de comunicações numa única plataforma. Com o prazo limite fixado para o início de 2027, a transição passa agora pela utilização de clientes de correio eletrónico dedicados ou aplicações de ambiente de trabalho para manter a gestão das várias caixas de entrada operacionais.