Estes municípios encontraram uma nova forma de proteger quem trabalha ao sol

Com as temperaturas a atingirem valores cada vez mais extremos no verão europeu, proteger quem trabalha ao ar livre, especialmente ao sol, tornou-se uma prioridade. A pensar nisso, vários municípios já avançaram com uma solução curiosa: pulseiras inteligentes.

Para proteger quem trabalha ao ar livre, a cidade espanhola de Lleida distribuiu pulseiras inteligentes capazes de detetar sinais de golpe de calor antes que estes se tornem perigosos.

Recentemente, numa primeira fase, a autarquia catalã distribuiu 45 pulseiras a equipas que passam grande parte do dia expostas ao sol, como trabalhadores de obras, do cemitério municipal, do centro de acolhimento de animais de companhia e seguranças de mercados.

O objetivo é reforçar a proteção destes profissionais, complementando as medidas de prevenção já existentes.

O que queremos é complementar as medidas que já existem para vigiar o calor e reforçar a proteção dos trabalhadores.

Explicou Carme Valls, presidente da Câmara de Lleida, que já admite alargar a experiência a outros setores caso os resultados sejam positivos.

Como funcionam as pulseiras inteligentes

A tecnologia por detrás destes dispositivos é relativamente simples. De forma automática, as pulseiras monitorizam a temperatura a cada 90 segundos, cruzando dados corporais com a temperatura ambiente.

Sempre que a temperatura corporal ultrapassa os 37,8 °C ou a temperatura ambiente sobe acima dos 42 °C, o dispositivo emite um alerta luminoso.

Se for detetada uma temperatura corporal elevada, a pulseira vai mais longe e soa também um alarme sonoro, acompanhado de vibração, tornando-se impossível de ignorar mesmo em ambientes de trabalho ruidosos.

Perante qualquer um destes alertas, a indicação é de que o trabalhador deve parar a atividade, procurar sombra, hidratar-se e descansar até a situação normalizar.

Do ponto de vista técnico, cada pulseira ronda os 65 euros, é recarregável e tem uma autonomia que pode chegar aos 400 ciclos de utilização, o que a torna uma solução viável para ser implementada em maior escala, caso o projeto-piloto confirme os resultados esperados.

Uma tendência que está a crescer

Com as ondas de calor a tornarem-se mais frequentes e intensas na Europa, Lleida junta-se a um número crescente de cidades espanholas, como Barcelona, e municípios, como Algete (Madrid), Motril (Granada) e Alcoy (Alicante), que recorrem a pulseiras inteligentes para reforçar a proteção de trabalhadores expostos ao calor.

O projeto-piloto permitirá avaliar o impacto da tecnologia e perceber se poderá ser adotada de forma mais alargada no futuro.