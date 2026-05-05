MEO testa network slicing na rede 5G+ para oferecer uma nova experiência

O MEO disponibilizou, em regime de pré-acesso, a funcionalidade de fatiamento de rede (network slicing) de Internet Móvel na sua rede 5G+, designação comercial da tecnologia 5G Standalone (5G SA).

MEO testa network slicing na rede 5G+

Este piloto, designado por MEO Priority Pass powered by 5G+, envolve clientes particulares e empresariais, e representa um passo relevante na evolução da rede móvel e na preparação de soluções avançadas, capazes de responder de forma ajustada a diferentes necessidades de utilização.

No âmbito deste piloto, o MEO está a testar, em ambiente real e com a participação de clientes selecionados, a criação de secções dedicadas dentro da rede móvel. Estes segmentos permitem uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis, assegurando uma experiência ajustada ao contexto e necessidades dos clientes, mesmo em zonas ou períodos de maior utilização da rede.

A funcionalidade de network slicing está a ser testada em diferentes contextos e setores de atividade, com a participação de entidades como a Atlânticoline, S.A., o Grupo Bensaúde, o Grupo Sousa, o Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa e a TAP.