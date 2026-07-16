Waze: sabe o que significam as cores das estradas? Há um significado para cada uma

O Waze é uma das aplicações de navegação mais populares do mundo, muito graças aos alertas em tempo real fornecidos pela comunidade. No entanto, há um detalhe que muitos utilizadores ignoram: as diferentes cores apresentadas nas estradas não são meramente estéticas.

Cada uma delas transmite informação útil sobre o trânsito ou até sobre o tipo de via.

Waze: as cores podem revelar muito sobre o estado da estrada

Quando inicia uma navegação no Waze, é normal reparar que algumas estradas aparecem a verde, amarelo, vermelho ou até em tons de roxo. Estas cores servem para indicar, de forma rápida, as condições de circulação e facilitar a escolha da melhor rota.

Na maioria das situações, o significado é o seguinte:

Cor Significado Verde Trânsito fluido, sem congestionamentos. Amarelo Trânsito ligeiro, com pequenas reduções de velocidade. Vermelho claro Congestionamento moderado. Vermelho Trânsito intenso e atrasos significativos. Vermelho escuro Circulação praticamente parada. Vermelho e branco Estrada encerrada ou bloqueada. Roxo Rota principal sugerida pelo Waze. Roxo claro Rota alternativa disponível.

Estas informações são atualizadas continuamente graças aos milhões de utilizadores da plataforma e aos dados recolhidos automaticamente sobre a velocidade dos veículos.

Porque é que algumas pessoas veem estradas de várias cores?

Há utilizadores que, ocasionalmente, encontram o mapa com estradas em azul, rosa, amarelo ou outras cores que não correspondem ao estado do trânsito. Isto acontece porque o Waze disponibiliza um modo denominado Map Editors (Editores de Mapas).

Neste modo, as cores representam a classificação da estrada, e não o tráfego. Por exemplo, autoestradas, vias principais, ruas secundárias e estradas locais recebem cores distintas para facilitar o trabalho dos editores que mantêm o mapa atualizado.

Como voltar ao esquema de cores normal

Se o mapa apresentar cores invulgares, é provável que o modo Map Editors tenha sido ativado.

Para regressar ao esquema tradicional:

Abra o Waze; Entre em Definições; Escolha Mapa; Toque em Tipo; Selecione Predefinido (Default).

Depois desta alteração, as cores voltarão a representar as condições de trânsito, tornando a leitura do mapa muito mais intuitiva.

Waze: um detalhe que faz diferença na condução

Embora pareçam apenas um elemento gráfico, as cores do Waze permitem perceber rapidamente o estado das estradas antes mesmo de ouvir as instruções de navegação.

Um simples olhar para o mapa pode revelar onde existe um congestionamento, uma estrada encerrada ou uma alternativa mais rápida, ajudando os condutores a tomar decisões mais informadas durante a viagem.