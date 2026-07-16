Waze: sabe o que significam as cores das estradas? Há um significado para cada uma
O Waze é uma das aplicações de navegação mais populares do mundo, muito graças aos alertas em tempo real fornecidos pela comunidade. No entanto, há um detalhe que muitos utilizadores ignoram: as diferentes cores apresentadas nas estradas não são meramente estéticas.
Cada uma delas transmite informação útil sobre o trânsito ou até sobre o tipo de via.
Waze: as cores podem revelar muito sobre o estado da estrada
Quando inicia uma navegação no Waze, é normal reparar que algumas estradas aparecem a verde, amarelo, vermelho ou até em tons de roxo. Estas cores servem para indicar, de forma rápida, as condições de circulação e facilitar a escolha da melhor rota.
Na maioria das situações, o significado é o seguinte:
|Cor
|Significado
|Verde
|Trânsito fluido, sem congestionamentos.
|Amarelo
|Trânsito ligeiro, com pequenas reduções de velocidade.
|Vermelho claro
|Congestionamento moderado.
|Vermelho
|Trânsito intenso e atrasos significativos.
|Vermelho escuro
|Circulação praticamente parada.
|Vermelho e branco
|Estrada encerrada ou bloqueada.
|Roxo
|Rota principal sugerida pelo Waze.
|Roxo claro
|Rota alternativa disponível.
Estas informações são atualizadas continuamente graças aos milhões de utilizadores da plataforma e aos dados recolhidos automaticamente sobre a velocidade dos veículos.
Porque é que algumas pessoas veem estradas de várias cores?
Há utilizadores que, ocasionalmente, encontram o mapa com estradas em azul, rosa, amarelo ou outras cores que não correspondem ao estado do trânsito. Isto acontece porque o Waze disponibiliza um modo denominado Map Editors (Editores de Mapas).
Neste modo, as cores representam a classificação da estrada, e não o tráfego. Por exemplo, autoestradas, vias principais, ruas secundárias e estradas locais recebem cores distintas para facilitar o trabalho dos editores que mantêm o mapa atualizado.
Como voltar ao esquema de cores normal
Se o mapa apresentar cores invulgares, é provável que o modo Map Editors tenha sido ativado.
Para regressar ao esquema tradicional:
- Abra o Waze;
- Entre em Definições;
- Escolha Mapa;
- Toque em Tipo;
- Selecione Predefinido (Default).
Depois desta alteração, as cores voltarão a representar as condições de trânsito, tornando a leitura do mapa muito mais intuitiva.
Waze: um detalhe que faz diferença na condução
Embora pareçam apenas um elemento gráfico, as cores do Waze permitem perceber rapidamente o estado das estradas antes mesmo de ouvir as instruções de navegação.
Um simples olhar para o mapa pode revelar onde existe um congestionamento, uma estrada encerrada ou uma alternativa mais rápida, ajudando os condutores a tomar decisões mais informadas durante a viagem.