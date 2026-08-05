XPENG cresce em Portugal: mais de 1000 matrículas nos primeiros sete meses de 2026

A XPENG ultrapassou as 1000 matrículas em Portugal nos primeiros sete meses de 2026. A nível global, a marca entregou 38.027 veículos em julho, elevando para mais de 1,2 milhões o número acumulado de veículos entregues desde o início da sua atividade.

Reforçando a sua presença em Portugal, a XPENG ultrapassou a marca das 1000 matrículas no mercado português, nos primeiros sete meses de 2026, um resultado que confirma a crescente procura pelos seus veículos elétricos inteligentes e reforça o posicionamento da marca como um dos nomes emergentes de maior crescimento no segmento da mobilidade elétrica em Portugal.

Este desempenho acompanha a evolução registada a nível global. Em julho, a XPENG entregou 38.027 veículos, um crescimento de 4% face ao mesmo mês do ano anterior.

Com este resultado, a marca alcançou um novo marco histórico, ultrapassando 1,2 milhões de veículos entregues em todo o mundo desde o início da sua atividade.

Ultrapassar as 1000 matrículas em Portugal é um marco muito importante para a XPENG e demonstra a confiança crescente dos clientes portugueses na marca. Este resultado reflete não só a elevada qualidade e inovação tecnológica dos nossos veículos, mas também o trabalho desenvolvido pela nossa rede de concessionários e por toda a equipa da XPENG Portugal.

Afirmou Rafael Monteiro, diretor de Operações da XPENG Portugal, assegurando que a XPENG continuará a investir para reforçar a sua presença no mercado nacional e "proporcionar uma experiência de mobilidade elétrica cada vez mais diferenciadora".

Catálogo da XPENG em Portugal

A solidez da proposta tecnológica da marca, aliada à inovação dos seus produtos, tem permitido à XPENG sustentar um crescimento consistente em Portugal.

Atualmente, os modelos que a marca comercializa, em Portugal, partilham a mais recente tecnologia elétrica da XPENG e foram distinguidos com a classificação máxima de cinco estrelas nos testes de segurança Euro NCAP:

SUV Coupé G6;

SUV familiar G9, distinguido com o título de Grande SUV do Ano nos Prémios Carro do Ano 2026;

Berlina P7+.

Expansão internacional continua a ganhar ritmo

No passado dia 16 de julho, a XPENG realizou, em Munique, o seu Brand Day e o evento de lançamento global do novo XPENG L03, modelo que contará com versões 100% elétricas e com extensor de energia, e que será comercializado em 65 países e regiões ao longo deste ano.

O novo XPENG L03, que fomos conhecer de perto, tem chegada prevista a Portugal no último quadrimestre do ano.

No domínio da inovação tecnológica, a XPENG confirmou ainda que o seu sistema de condução inteligente NGP (Next Generation Pilot), suportado pelo modelo de Inteligência Artificial VLA 2.0, desenvolvido internamente, iniciará a sua implementação global em 2027.

Mobilidade elétrica com impacto positivo

Entre janeiro e julho de 2026, a XPENG estima que os veículos elétricos entregues pela marca permitam evitar mais de 3,23 milhões de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa ao longo do seu ciclo de vida, quando comparados com veículos equipados com motor de combustão interna.

Este impacto ambiental corresponde aproximadamente ao carbono absorvido por 53,75 milhões de árvores jovens durante um período de 10 anos.

O desempenho alcançado em Portugal e a evolução consistente dos resultados globais refletem a estratégia da XPENG de combinar inovação tecnológica, expansão internacional e mobilidade elétrica inteligente, reforçando a ambição da marca de continuar a crescer nos principais mercados mundiais.