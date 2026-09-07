Vai a 120 km/h na faixa da esquerda e aparece um carro atrás! Deve sair para a direita?

"Estou a circular a 120 km/h, o limite máximo permitido, na faixa da esquerda. Se aparecer um carro atrás de mim, sou obrigado a sair para a direita?” Esta é uma dúvida bastante comum entre os condutores portugueses. O que diz o Código da Estrada?

A resposta é sim, quando a via da direita estiver livre e for possível regressar a ela em segurança.

O facto de um condutor estar a circular à velocidade máxima permitida não lhe dá o direito de permanecer continuamente na faixa da esquerda.

O que diz o Código da Estrada?

O artigo 13.º do Código da Estrada estabelece que, quando existem duas ou mais vias de trânsito no mesmo sentido, a circulação deve ser feita pela via mais à direita.

As vias situadas à esquerda podem ser utilizadas, entre outras situações, para efetuar uma ultrapassagem.

Isto significa que, numa autoestrada com três vias, por exemplo, um condutor que esteja a circular a 120 km/h na via mais à esquerda deve regressar à via da direita depois de concluir a ultrapassagem, desde que possa fazê-lo em segurança.

E se aparecer outro carro mais rápido?

Aqui está um dos pontos que mais dúvidas gera.

Imagine que está a ultrapassar vários veículos e circula a 120 km/h. Entretanto, aproxima-se por trás um automóvel que pretende circular mais depressa.

Se ainda está efetivamente a ultrapassar veículos, não tem de interromper imediatamente a manobra só porque surgiu um carro atrás. Deve concluir a ultrapassagem em segurança e regressar à direita logo que possível.

Por outro lado, se já não está a ultrapassar ninguém e existe espaço suficiente na via da direita, deve regressar à direita.

O condutor que se aproxima por trás não pode simplesmente decidir ultrapassá-lo pela direita. A regra geral prevista no artigo 36.º indique que a ultrapassagem deve ser efetuada pela esquerda.

Se o veículo que se aproxima por trás estiver, por exemplo, a 140 km/h, isso não dá ao condutor da frente autorização para permanecer na faixa da esquerda quando já não está a ultrapassar.

O outro condutor é que estará a cometer uma eventual infração por excesso de velocidade.