250.º lançamento da Starlink assinalado com uma imagem impressionante

A SpaceX planeia revestir a Terra de satélites, com a ambição de fornecer Internet a todas as pessoas, independentemente do canto do mundo em que estejam. No dia em que completa o 250.º lançamento da Starlink, a empresa partilhou uma fotografia impressionante, do Falcon 9 a ser enviado para a órbita.

A SpaceX assinalou o seu 250.º lançamento da Starlink com uma fotografia impressionante, que mostra o foguetão Falcon 9 a dirigir-se para a órbita da Terra.

Além do foguetão a caminho do espaço, a imagem inclui rastos de estrelas e luzes brilhantes ao longo da Costa Espacial da Florida.

A missão teve início no domingo (já segunda-feira, em Lisboa), pouco depois das 22h00 ET, a partir do Cape Canaveral, na Florida.

O Falcon 9 transportava 23 satélites Starlink, incluindo 13 com capacidades direct-to-cell, para a órbita baixa da Terra.

Starlink trabalha há seis anos rumo a uma cobertura global

O primeiro lançamento dedicado à Starlink ocorreu em maio de 2019, levando o primeiro conjunto de 60 satélites operacionais para o serviço de Internet da SpaceX.

Desde então, a SpaceX aumentou significativamente a frequência das missões Starlink, permitindo expandir rapidamente a sua constelação ao longo dos últimos seis anos.

As implementações de satélites foram todas efetuadas pelo foguetão Falcon 9 da SpaceX e os custos das missões foram significativamente reduzidos através da reutilização dos boosters da primeira fase para múltiplas missões.

Além disso, a empresa recupera e reutiliza as estruturas do foguetão, aumentando a eficiência e reduzindo as despesas.

Atualmente, a SpaceX tem mais de 8000 satélites Starlink na órbita da Terra, levando Internet de banda larga de alta velocidade a mais de cinco milhões de clientes em todo o mundo.

A empresa planeia instalar cerca de 12.000 satélites, embora tenha aprovação regulamentar para uma possível expansão até 34.400 satélites.