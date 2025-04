Jovens investem cada vez mais cedo, e o ChatGPT dá uma ajuda

As preocupações relativamente à utilização da Internet pelas crianças e jovens crescem a cada dia, mas há quem esteja a ter uma experiência profícua. Aparentemente, os mais novos estão a investir cada vez mais cedo, com o ChatGPT a dar uma ajuda.

Graças a uma mistura de ferramentas de Inteligência Artificial (IA), trabalhos após a escola e pais com conhecimentos financeiros, uma nova vaga de investidores da Geração Z está a entrar no mercado de ações mais cedo do que qualquer geração anterior.

De acordo com o Charles Schwab Modern Wealth Survey de 2024, o investidor médio da Geração Z está a comprar ações aos 19 anos, em comparação com a Millennials (aos 25 anos) e a geração X (aos 32).

Curiosamente, os jovens da Geração Z estão a transformar os empregos de verão em ganhos sérios na bolsa de valores.

A Vice citou alguns jovens investidores, que têm, aparentemente, utilizado a tecnologia à sua disposição, como o ChatGPT, para crescer, financeiramente.

Jovens estão a começar a investir mais cedo

Com apenas 8 anos, Ryan Sorrell fez o seu primeiro investimento em Bitcoin. Agora, com 15 anos, serve às mesas num lar e direciona o seu pagamento de 800 dólares por mês para Bitcoin e ações da MicroStrategy. Até agora, já conseguiu 6000 dólares em lucro.

Ajuda-me muito a analisar cenários, para ver onde estaria se fizesse isso daqui a 10 anos. Estou a colocá-lo no mercado e a obter um retorno em vez de o perder por, por exemplo, um par de sapatos ou algo do género.

Disse Sorrell, ao The New York Post, mencionando ferramentas de IA, e acrescentando que investir cedo mudou completamente a sua forma de pensar sobre o dinheiro.

Na mesma linha de pensamento está Sophia Castiblanco, uma caloira universitária de 18 anos, que começou a investir aos 14, utilizando o dinheiro do seu canal de YouTube de análise de brinquedos.

Começou por investir 300 dólares por mês, mas, hoje em dia, investe 3000 dólares, mensalmente, em empresas como a Tesla, a Amazon e a NVIDIA. A jovem manteve-se convicta nos investimentos, mesmo após a recente turbulência do mercado.

Penso que é uma ótima altura para investir dinheiro no mercado. Seria muito benéfico se as escolas tivessem aulas de finanças numa idade jovem, para que os alunos desenvolvessem mais literacia financeira.

Afirmou, partilhando que espera que os seus lucros acabem por financiar uma propriedade para obter um rendimento passivo.

Além disso, revelou que gostaria que mais mulheres jovens começassem a trabalhar em finanças desde cedo.

Perante outras histórias como estas, especialistas alertam contra a compra das chamadas meme coins e avisam que é preciso cautela relativamente ao hype exagerado que o mercado pode propagandear.