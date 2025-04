Spotify pagou mais de 100 milhões de dólares a podcasts no primeiro trimestre de 2025

Esta segunda-feira, o Spotify informou que pagou mais de 100 milhões de dólares a editores de podcasts e podcasters, em todo o mundo, no primeiro trimestre de 2025.

Segundo o Spotify, o valor de 100 milhões de dólares inclui todos os criadores presentes na plataforma, em todos os formatos e acordos, incluindo gigantes, como Joe Rogan, Alex Cooper e Theo Von.

Em 2024, Rogan, apresentador de "The Joe Rogan Experience", Cooper de "Call Her Daddy" e "This Past Weekend w/ Theo Von" estavam entre os principais podcasts do Spotify globalmente.

Os acordos de exclusividade de Rogan e Cooper com o Spotify terminaram. No entanto, enquanto Rogan assinou um novo acordo com a empresa, no ano passado, no valor de até 250 milhões de dólares, incluindo partilha de receitas e a capacidade de publicar no YouTube, Cooper assinou um acordo com a SiriusXM, em agosto.

Conforme a CNBC, mesmo quando os podcasts deixam de ser exclusivos do Spotify, continuam a ser carregados para a plataforma e qualificam-se para o Spotify Partner Program, lançado em janeiro nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália.

Este programa, especificamente, permite que os criadores obtenham receitas sempre que um anúncio monetizado pelo Spotify é reproduzido no episódio, bem como receitas quando os subscritores Premium veem anúncios dinâmicos nos vídeos.

Por sua vez, a plataforma concorrente Patreon disse que pagou mais de 472 milhões de dólares a podcasters de mais de 6,7 milhões de assinaturas pagas, em 2024.