Passatempo 20 anos Pplware: ganhe um Huawei MatePad Pro 12.2

Mais um presente de aniversário que irá diretamente para a caixa do correio do leitor mais sortudo. Em parceria com a Huawei, temos um impressionante MatePad Pro 12.2 para oferecer. Caso planeie desbloquear o potencial da sua criatividade, esta pode ser uma excelente oportunidade!

Combinando performance e um design intuitivo, o Huawei MatePad Pro 12.2 permite criar conteúdo de forma eficiente, desenvolver projetos ambiciosos e explorar a criatividade sem limites, tanto nos momentos mais exigentes de trabalho quanto nos mais descontraídos de lazer.

A tecnologia inovadora do Ecrã Tandem OLED PaperMatte, com revestimento antirreflexo, elimina 99% da interferência da luz ambiente. Desta forma, asseguram-se imagens cristalinas mesmo sob luz solar direta e uma redução significativa da fadiga ocular.

Além da elevada taxa de atualização (144 Hz), este tablet oferece 2000 nit de brilho máximo, permitindo que trabalhe ou crie em qualquer lado.

Com um corpo fino (5,5 mm), leve (508 g) e uma pega fácil, proporciona uma experiência de utilização confortável e intuitiva. Além disso, o acabamento Golden Silk confere-lhe um toque de maior sofisticação.

O carregamento super-rápido leva a bateria de zero aos 100% em menos de uma hora, graças à tecnologia Huawei SuperCharge de 100 W, o dispositivo carrega rapidamente.

Por outro lado, o Smart Power Conserve garante até 380 dias em standby - meses de repouso com a bateria do Huawei MatePad Pro 12.2 intacta.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Visitar e seguir a página da Huawei Portugal no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Conte-nos qual a tarefa para a qual considera imprescindível ter um tablet. Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 30 de abril às 12h e termina no dia 8 de maio às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

