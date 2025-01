Huawei MatePad Pro 12.2 desbloqueia o potencial da produtividade em 2025

Reconhecendo a importância da tecnologia num ritmo diário apressado para melhorar a produtividade, a Huawei explica como o MatePad Pro 12.2 pode ajudar. Combinando performance e um design intuitivo, este dispositivo permite criar conteúdo de forma eficiente, desenvolver projetos ambiciosos e explorar a criatividade sem limites, tanto nos momentos mais exigentes de trabalho quanto nos mais descontraídos de lazer.

O início de um novo ano é o momento ideal para investir no futuro e alcançar novas oportunidades, tanto na vida profissional como pessoal. Para isso, são cruciais ferramentas que acompanhem o ritmo acelerado do quotidiano e otimizem a produtividade.

A necessidade de gerir várias tarefas em simultâneo, do trabalho ao lazer, exige dispositivos que combinem performance e versatilidade. A Huawei explica, portanto, como o MatePad Pro 12.2 pode ser um aliado importante.

Design inspirador e conforto visual

Além de uma experiência de utilização intuitiva, o conforto visual é uma prioridade. A tecnologia inovadora do Ecrã Tandem OLED PaperMatte, com revestimento antirreflexo, elimina 99% da interferência da luz ambiente. O resultado, são imagens cristalinas mesmo sob luz solar direta e uma redução significativa da fadiga ocular, para que seja possível trabalhar confortavelmente durante horas a fio.

Este dispositivo apresenta um design elegante e minimalista, inspirado na leveza e delicadeza da seda. Com um corpo fino e uma pega fácil, proporciona uma experiência de utilização confortável e intuitiva. O acabamento Golden Silk confere-lhe um toque de maior sofisticação.

Multitasking sem esforço

A produtividade põe à prova a capacidade de realizar múltiplas tarefas em simultâneo. O Huawei Notes, repleto de funcionalidades inteligentes, facilita a expressão de ideias, com atalhos que garantem uma maior agilidade no fluxo de trabalho.

A ferramenta de laço, por exemplo, permite a edição de texto e imagens de forma simplificada, bastando desenhar um círculo ao redor do respetivo texto ou imagem – no caso do texto, é possível copiar ou inseri-lo noutro local; no caso de imagens, além de movê-las, o utilizador pode girá-las, redimensioná-las e até mesmo recortá-las.

Além disso, através de um simples toque é possível ativar o Ecrã Dividido, que permite realizar duas tarefas em simultâneo, como ler um documento e tomar notas lado a lado mesmo em aplicações distintas.

Criatividade em movimento

Para que a inspiração flua com espontaneidade, o teclado Huawei Glide, leve e resistente, traz um compartimento especial para guardar e carregar a M-Pencil, permitindo que esteja sempre pronta para dar vida a todas as ideias. E, com a tecnologia NearLink, a ligação entre o teclado e o tablet é super rápida e sem atrasos.

Por falar em inspiração sem interrupções, a bateria do Huawei MatePad Pro 12.2 também não fica atrás. Com um carregamento super-rápido, que leva a bateria de zero aos 100% em menos de uma hora, graças à tecnologia Huawei SuperCharge de 100 W, o dispositivo carrega rapidamente, o tempo de uma pausa para café.

Por outro lado, o Smart Power Conserve garante até 380 dias em standby - meses de repouso com a bateria intacta, pronta para voltar à ação.