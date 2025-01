Atenção: brinquedos sexuais podem ser pirateados e revelar informações

O governo britânico adverte que os brinquedos sexuais telecomandados podem ser pirateados e prejudicar os utilizadores. Segundo os britânicos, as sexnologias, como vibradores remotos, bullet, ovos vibradores, varinhas mágicas, etc., podem ser "hackeados".

O governo britânico alertou para o facto de os brinquedos sexuais que utilizam Bluetooth poderem ser alvo de pirataria informática por parte de terceiros mal-intencionados. Estes vibradores são concebidos para permitir que um dispositivo seja utilizado num local enquanto é controlado por alguém noutro local.

Segundo uma investigação do Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, os ciberataques podem também causar danos físicos, como o sobreaquecimento do aparelho.

Os danos também podem ser causados pela divulgação de informações pessoais sensíveis, como nomes, orientação sexual ou de género, listas de parceiros sexuais, informações sobre a utilização do dispositivo ou fotografias e vídeos íntimos. Estas informações podem ser acessíveis através das aplicações que controlam os dispositivos, diz a investigação.

A combinação de brinquedos sexuais e tecnologias tem múltiplas vulnerabilidades que demonstram uma “clara capacidade de infligir danos físicos e psicológicos a consumidores inconscientes”, diz a investigação.

As vulnerabilidades incluem a conetividade Bluetooth que liga o dispositivo a uma aplicação complementar.

A investigação acrescentou:

Muitas vezes, estas ligações não são encriptadas, o que as torna mais vulneráveis a ataques e/ou interceções de terceiros mal-intencionados.

As principais vulnerabilidades técnicas incluem a sua conetividade BLE [Bluetooth de baixa energia] que liga uma aplicação complementar ao dispositivo inteligente.

As preocupações futuras giram em torno da realidade virtual e dos robots sexuais movidos a inteligência artificial, de acordo com a investigação.

As preocupações futuras com a sexologia giram cada vez mais em torno das capacidades da RV e dos robôs sexuais alimentados por IA, equipados com câmaras, microfones e análise de voz por IA, que terão de ser protegidos contra danos físicos e potenciais danos psicológicos.