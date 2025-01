Polícia está a dar AirTags e outros localizadores Bluetooth para impedir o roubo de carros

Desde que apareceram no mercado, os localizadores Bluetooth, como os AirTags da Apple, têm transformado verdadeiramente a vida de alguns utilizadores - especialmente, daqueles mais distraídos ou azarentos. No Colorado, nos Estados Unidos, a polícia está a distribuir este tipo de dispositivos, visando impedir o roubo de carros.

Recentemente, a CBS Colorado partilhou sobre a recente distribuição de AirTags em Arvada, no Colorado. Num vídeo no YouTube, o canal contou que a polícia está a tentar diminuir o número de roubos de carros, distribuindo AirTags e localizadores Tile, de forma gratuita, aos membros da comunidade.

A primeira dessas distribuições acabou de ser realizada, estando outra já planeada.

Com os localizadores Bluetooth na sua posse, os cidadãos são aconselhados a colocá-los nos seus carros, de modo a combater o roubo das viaturas.

Conforme recordado pela imprensa, em 2023, o Colorado ficou em quarto lugar em termos de roubo de automóveis, nos Estados Unidos. Contudo, em 2021, ocupou o primeiro lugar dessa tabela, destacando a necessidade de uma solução eficaz.

Além dos localizadores Bluetooth, a polícia está ainda a distribuir autocolantes informativos, que declaram que a polícia poderá localizar o veículo, caso ele seja roubado, uma vez que está "equipado com um localizador". Neste caso, os cidadãos devem colocá-lo no para-brisas do seu carro.

Para que esta estratégia resulte, os cidadãos deverão colaborar com a polícia e partilhar a localização com as autoridade, em caso de roubo.

Considerando que os AirTags e outros localizadores Bluetooth são verdadeiramente úteis noutros contextos, será curioso perceber se, neste caso, sê-lo-ão.

