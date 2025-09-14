E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer o novo Renault Clio, ensaiámos o BYD SEAL 6 DM-i e o XPENG G9, demos conta de todas as novidades no evento Apple, e muito mais.

A Yangwang, submarca desportiva e de luxo do BYD Group, estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade para veículos elétricos ao atingir 472,41 km/h na pista de testes ATP Automotive Testing Papenburg, na Alemanha.

Há anos que a questão paira no ar: como deverá ser uma moto elétrica do futuro? E, nesse sentido, a resposta chegou sob a forma de um conceito que parece ter escapado a um filme de ficção científica. O seu nome é BMW Motorrad Vision CE, e a sua missão é destruir as convenções.

Ao longo de várias gerações, desde 1990, o Renault Clio redefiniu os padrões do seu segmento, procurando satisfazer cada vez melhor as necessidades emergentes dos clientes. Totalmente redesenhada, a sexta geração deste ícone da marca francesa é lançada, hoje, fazendo jus ao sucesso das antecessoras, mas com o design, a gama de motorizações e as funcionalidades que o presente e futuro exigem.

No mês em que celebra três décadas de vida, o SAPO apresenta uma proposta irreverente e inovadora de acesso a conteúdos com integração de soluções baseadas em Inteligência Artificial.

Foi há poucas horas que a Apple revelou as suas mais recentes novidades. Numa keynote que manteve tudo o que a marca já nos habitou, as novidades mostraram o que de melhor a marca preparou para os próximos meses. É assim hora de recordar tudo o que a Apple apresentou no evento do iPhone 17.

A Qualcomm, uma das principais fabricantes de chips para smartphones, revelou um sistema de condução automatizada. Baseado na sua tecnologia, foi desenvolvido em parceria com a gigante alemã BMW.

O rover Perseverance da NASA descobriu rochas num antigo canal de rio seco que podem conter potenciais sinais de vida microscópica antiga em Marte, anunciaram os cientistas esta quarta-feira.

Com a idade, principalmente, a visão vai-se deteriorando e os óculos passam a ser um acessório obrigatório do dia a dia, tanto para ler o menu de um restaurante como para perceber o que informa um sinal de trânsito. Apesar de serem, há largos anos, a solução preferida, os óculos bifocais não são a mais confortável. E se pudesse alternar entre a visão ao perto e ao longe com um simples toque na armação?

Os Super Híbridos de última geração com tecnologia DM (Dual Mode) combinam uma experiência de condução elétrica (EV) com a flexibilidade adicional de um motor a gasolina compacto. Disponível em Portugal, o novo BYD SEAL 6 DM-i presenteia-nos com esta liberdade híbrida, com um preço a começar nos 43.990 euros.

Ah e tal, é apenas mais um carro chinês. Entre muitos. Pois não é verdade. O XPENG G9 é uma mudança de paradigma no segmento premium dos SUV elétricos e vai estabelecer a fasquia pela qual muitos construtores vão ter de se guiar. Fomos para a estrada com esta máquina e trazemos agora as nossas impressões.