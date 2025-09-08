Clio está mais latino do que nunca: o modelo mais eficiente da gama híbrida da Renault

Ao longo de várias gerações, desde 1990, o Renault Clio redefiniu os padrões do seu segmento, procurando satisfazer cada vez melhor as necessidades emergentes dos clientes. Totalmente redesenhada, a sexta geração deste ícone da marca francesa é lançada, hoje, fazendo jus ao sucesso das antecessoras, mas com o design, a gama de motorizações e as funcionalidades que o presente e futuro exigem.

Ares de Rafale?

Com 35 anos de história, o Clio sempre foi uma referência na sua categoria, na Europa, e manteve-se como o modelo mais vendido da Renault ao longo das suas cinco gerações anteriores.

Lançado em 1990, o primeiro Clio revolucionou o mercado ao oferecer um nível de qualidade comparável ao das categorias superiores e uma gama de funcionalidades nunca vistas num automóvel urbano.

Ao longo das gerações, o Clio procurou redefinir os padrões do seu segmento e satisfazer cada vez melhor as necessidades emergentes dos clientes: elevar sempre o nível em termos de design, conforto, espaço interior, qualidade, segurança, prazer de condução e funcionalidades multimédia, reduzindo simultaneamente as emissões poluentes.

Muito popular entre os consumidores, a quinta geração do Renault Clio introduziu um motor híbrido E-Tech de 145 cv. De tal forma, que representou 30% das vendas na Europa.

Além deste, o mercado conheceu, também, uma versão topo de gama, a Esprit Alpine, escolhida por 20% dos clientes na Europa e ensaiada pelo Pplware, em 2024.

Agora, a Renault quer continuar a fazer história e a cunhar o nome do Clio nas garagens dos consumidores, cada vez mais exigentes e desafiantes.

Quando se pensa no Clio, pensa-se na Renault, e quando se pensa na Renault, pensa-se no Clio! Com quase 17 milhões de unidades vendidas, o Clio é o nosso modelo mais vendido. A cada nova geração, redefine os padrões da sua categoria. Aplicámos a mesma abordagem a esta sexta geração, renovando o seu design, a sua gama de motorizações e as suas funcionalidades, com a chegada da Google a bordo. O novo Clio representa na perfeição o nível de excelência da nossa gama híbrida, a par dos nossos modelos totalmente elétricos.

Anunciou Fabrice Cambolive, diretor-executivo da marca Renault, partilhando que esta sempre viu o Clio como "um marco cultural", uma parte importante da sua identidade.

O Clio mais ousado até hoje

Dezassete milhões de unidades do Clio depois, a Renault desenhou este modelo icónico e entrega, hoje, a sua sexta geração.

Na sequência do concept car Embleme, a Renault criou uma silhueta esculpida e um visual LED forte, procurando dar forma a um carro mais desejável e expressivo, com raízes latinas.

Esta sexta geração representa o início de um novo capítulo ousado – um Clio mais desejável, expressivo e dinâmico do que nunca, mas que se mantém fiel à sua identidade.

Disse Paula Fabregat-Andreu, diretora de Projetos de Design da marca Renault.

Com um capô mais longo e spoiler integrado, o novo Clio tem uma distância entre eixos de 2,59 m (+8 mm) e uma linha do tejadilho altamente dinâmica semelhante à de um coupé ultracompacto, reescrevendo as regras do segmento.

O design aerodinâmico do novo Clio é maior do que a geração anterior, passando de 4,05 m para 4,12 m de comprimento e de 1,73 m para 1,77 m de largura. A altura permanece razoável com 1,45 m.

A nova assinatura luminosa, em destaque na vista frontal mais expressiva, tem grandes luzes diurnas que lembram o diamante do logótipo, e é completada com a expressão criada pelos faróis projetores inseridos numa caixa preta, como uma vitrine.

Entretanto, os arcos das rodas pretos equipados em todos os modelos da gama (acabamento mate para a versão de entrada e acabamento brilhante para o nível de acabamento superior) conferem ao novo Clio um toque ainda mais desportivo, com jantes de liga leve de 18 polegadas (dependendo do acabamento) e maior largura (+39 mm), ajudando a criar uma forte presença visual na estrada.

Sendo fiel às gerações anteriores, o novo Clio mantém certos componentes que lhe são característicos, incluindo as maçanetas traseiras elegantemente ocultas.

Além de um para-brisa traseiro altamente inclinado e uma linha de bagageira forte, o contorno das janelas, inclinado para acelerar em direção à traseira, foi refinado, tornando o Clio o único carro do seu segmento com vedantes ocultos.

A sexta geração deste ícone da Renault esá disponível em sete cores de carroçaria, duas das quais novas:

Vermelho Absoluto;

Verde Absoluto;

Branco Glaciar;

Cinzento Cerâmico;

Cinzento Sombra;

Preto Diamante;

Azul Ferro.

Modernidade e tecnologia a bordo

Num espaçoso habitáculo, o novo Renault Clio oferece uma melhoria visível relativamente às gerações anteriores. Desde o painel de instrumentos, que inaugura novos materiais e um novo acabamento, até iluminação ambiente com 48 opções de cores à escolha e iluminação branca integrada nas portas interiores.

O painel de instrumentos está equipado com um ecrã duplo em forma de V de 10,1 polegadas (dependendo do acabamento), de modo que o ecrã central está orientado para o condutor.

Além de visualmente bonito, o novo Clio beneficia de muitas características funcionais e integra, também, o botão Multi-Sense para escolher entre os modos de condução, cada um deles associado a uma iluminação interior específica.

O novo Renault Clio continua a acomodar confortavelmente cinco pessoas e apresenta, agora, novas soluções de arrumação: uma consola central que integra um compartimento fechado com uma tampa articulada, muito semelhante à tampa do ecrã de um tablet (dependendo do acabamento).

O habitáculo inclui duas tomadas USB-C na frente, um carregador por indução (dependendo do acabamento) e uma tomada de 12 V na parte de trás.

A bagageira oferece uma capacidade de até 391 litros (dependendo da motorização) e uma altura acessível, 40 mm mais baixa do que a geração anterior. O botão para abrir a bagageira está integrado diretamente na porta traseira.

Tecnologia do Clio é uma das suas vantagens

Destacando-se como uma das suas principais vantagens, o novo Renault Clio integra tecnologias de ponta: desde o sistema de infoentretenimento OpenR Link tudo-em-um com Google integrado até pacotes de dados e conectividade abrangente.

O sistema multimédia OpenR Link com Google integrado é uma novidade neste nível da gama. É composto por dois ecrãs de 10 polegadas, um dos quais é um ecrã central virado para o condutor, e um vasto conjunto de serviços de infoentretenimento conectados, incluindo Google Maps, Google Assistant, por via do pode controlar algumas funcionalidades do veículo, e Google Play, para acesso a mais de 100 aplicações.

Todas as funcionalidades são apresentadas nos dois ecrãs de 10 polegadas, incluindo o que está virado para o condutor, que vêm de série em toda a gama.

A aplicação para smartphone My Renault permite ao proprietário do veículo manter-se em contacto com o seu Novo Renault Clio quando não está nele, permitindo-lhe, por exemplo, localizá-lo e aceder a alguns dos dados a bordo.

Agora, o sistema de bordo do Novo Clio suporta atualizações over-the-air (OTA) e manutenção conectada.

Por fim, os 29 Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (em inglês, ADAS), dependendo da versão, juntamente com o Safety Score e o Safety Coach, completam um conjunto de tecnologias abrangente.

Entre eles estão os seguintes:

Controlo de cruzeiro adaptativo inteligente Active Driver Assist;

Deteção dianteira e traseira e correção de trajetória de emergência;

Ttravagem automática de emergência em marcha-atrás;

Alerta de saída segura para os ocupantes;

Função de assistência à paragem de emergência, que reduz a velocidade do veículo até à paragem completa em caso de inatividade do condutor.

A câmara de marcha atrás e a câmara de 360° fornecem, agora, imagens de alta definição, por forma a simplificar o estacionamento.

À semelhança do resto da gama Renault, o botão My Safety Switch no painel de instrumentos, à esquerda do volante do novo Clio, permite ativar ou desativar simultaneamente até cinco sistemas ADAS.

Sexta geração do Clio oferece quatro motorizações

O novo Renault Clio eleva o desempenho a um novo patamar com quatro novos motores ágeis. A sua potência varia entre 115 e 160 cv e foram concebidos para tirar o máximo partido do chassis ágil e da via mais larga do automóvel.

O carro é construído sobre a plataforma CMF-B e os engenheiros da Renault elevaram o seu nível para oferecer conforto de primeira classe, manobrabilidade dinâmica líder no segmento e isolamento acústico.

O novo Clio procura ser mais versátil do que nunca, adaptando-se a todas as necessidades de condução, desde deslocações em estradas urbanas movimentadas até longas viagens em estradas abertas.

Motor full hybrid E-Tech de 160 cv: alto desempenho e eficiência

O sistema de propulsão full hybrid E-Tech de 160 cv é a força motriz desta sexta geração do Clio.

Desenvolvido pela Horse Powertrain, proporciona uma condução prazerosa, além de um desempenho topo de gama (0 a 100 km/h em 8,3 segundos) e uma eficiência intransigente — spoiler: o condutor não precisa de ligar o veículo à corrente para o carregar.

As emissões de CO2 atingem um recorde de 89 g/km, uma vez que o seu consumo em ciclo combinado é de apenas 3,9 litros por 100 km – menos do que o motor full hybrid E-Tech de 145 cv e até 40% menos do que um motor a gasolina convencional.

O novo Clio full hybrid E-Tech 160 cv pode conduzir em modo elétrico até 80% do tempo nas cidades e arredores, e 1000 km nas autoestradas.

A tecnologia exclusiva da Renault, integrada na sexta geração do Clio, combina um motor de combustão de 1,8 litros com injeção direta e ciclo Atkinson de quatro cilindros, dois motores elétricos alimentados por uma bateria de 1,4 kWh com um novo sistema de arrefecimento e uma caixa multimodo inteligente sem embraiagem com transmissões personalizadas.

A caixa de velocidades do novo Clio é inteligente

A caixa de velocidades do full hybrid E-Tech 160 cv integra tecnologia de Fórmula 1 e combina duas transmissões para o motor elétrico e quatro para o motor de combustão.

As 15 combinações possíveis entre o motor elétrico e o motor de combustão otimizam o prazer de condução, o consumo e/ ou as emissões de CO2.

O sistema seleciona automaticamente o modo do sistema de propulsão híbrido E-Tech:

Totalmente elétrico — o motor move as rodas;

— o motor move as rodas; Híbrido dinâmico — o motor e o motor elétrico trabalham em conjunto para mover as rodas;

— o motor e o motor elétrico trabalham em conjunto para mover as rodas; E-drive — o motor move as rodas, o motor a combustão carrega a bateria;

— o motor move as rodas, o motor a combustão carrega a bateria; Combustão — o motor move as rodas e/ ou carrega a bateria;

— o motor move as rodas e/ ou carrega a bateria; Recuperação de energia — as rodas acionam o motor, que carrega a bateria.

O novo Clio chega ainda com quatro modos de condução, que ajustam a calibração do grupo propulsor e a assistência à direção.

Outros motores para várias necessidades

O novo Renault Clio de gama básica chega equipado com um motor TCe de 1,2 litros e três cilindros, que desenvolve 115 cv – um aumento de desempenho muito significativo relativamente à geração anterior.

Está disponível com caixa manual ou com uma nova funcionalidade: uma caixa automática EDC de dupla embraiagem e seis velocidades, altamente responsiva e eficiente, com patilhas no volante.

Uma versão Eco-G de 120 cv com três cilindros e combustível duplo (gasolina e GPL), com caixa automática EDC e autonomia ainda maior, proporcionando uma alternativa mais ecológica com custos de funcionamento particularmente baixos, será adicionada à gama numa fase posterior.

Gama e equipamento A gama simplificada do novo Renault Clio inclui três versões, todas com uma vasta gama de funcionalidades, a partir do nível básico. Evolution Controlo de cruzeiro adaptativo, travagem automática de emergência, assistência à manutenção da faixa de rodagem, monitorização da atenção do condutor, travão de estacionamento automático, ecrã central de 10 polegadas com replicação do ecrã do smartphone, painel de instrumentos revestido a tecido, banco do condutor ajustável em altura, ar condicionado, sensores de estacionamento traseiros. Techno OpenR Link com sistema multimédia integrado Google (Google Maps, Google Assistant e Google Play), controlo automático da climatização, vidros traseiros escurecidos, espelho retrovisor interior eletrocrômico, apoio de braços central à frente, iluminação ambiente LED, configurações Multi-Sense, cartão-chave mãos-livres, espelhos retrovisores exteriores rebatíveis automaticamente, jantes de liga leve de 16 polegadas, câmara de marcha atrás, comutação automática entre máximos e médios, limpa-para-brisas automáticos, seis altifalantes. Esprit Alpine Detalhes em Alcântara e acabamentos exclusivos, pedais em alumínio, base de carregamento sem fios, banco do passageiro com regulação em altura, projeção do logótipo, jantes de liga leve de 18 polegadas com detalhes em azul, logótipos Clio e monograma Dark Chrome, características distintivas na frente e no para-choques, controlo de cruzeiro adaptativo inteligente, assistência ao estacionamento lateral e frontal, aviso de ângulo morto, alerta de saída segura para os ocupantes, alerta de tráfego cruzado traseiro, travagem automática de emergência ao fazer marcha atrás.

O novo Renault Clio em detalhe: