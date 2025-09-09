Chegou o novo iPhone 17 Pro, provavelmente o smartphone mais poderoso do mundo
A Apple apresentou o novo iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, provavelmente o smartphone mais poderoso do mundo da atualidade. Conheça todas as características destes equipamentos.
A Apple apresentou hoje os novos iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, os modelos mais potentes e avançados da linha Pro até à data. Ambos os dispositivos destacam-se por um design renovado, desempenho superior e capacidades fotográficas e de vídeo profissionais.
Greg Joswiak, conhecido como "Joz", referiu que este é "iPhone mais potente de sempre — de longe."
O iPhone 17 Pro apresenta um ecrã de 6,3 polegadas, enquanto o iPhone 17 Pro Max tem um display maior, de 6,9 polegadas. Ambos utilizam proteção Ceramic Shield e estruturas em alumínio de grau aeroespacial, mas o Pro Max proporciona uma experiência visual mais imersiva devido ao seu tamanho superior e maior resolução (2868 x 1320 px vs 2622 x 1206 px no Pro).
Ambos os dispositivos possuem bateria de 5000 mAh, mas a autonomia difere: o iPhone 17 Pro garante até 14 horas de reprodução de vídeo. O iPhone 17 Pro Max tem uma autonomia até 20 horas de reprodução de vídeo. Ambos suportam carregamento rápido de 50% em 20 minutos com adaptador USB-C de alta potência.
Resumo de todas as especificações do iPhone 17 Pro
Desempenho e Design
- Chip A19 Pro
- O novo processador oferece desempenho excecional e eficiência energética, permitindo uma gestão térmica otimizada.
- Estrutura em alumínio de grau aeroespacial
- Construção robusta e leve, com uma câmara de vapor integrada para dissipação de calor eficiente.
- Bateria de longa duração
- Graças ao design otimizado e ao chip A19 Pro, os modelos Pro oferecem a melhor autonomia de sempre num iPhone.
Sistema de Câmaras
- Três câmaras traseiras Fusion de 48 MP
- Incluindo lentes principal, ultra grande angular e uma nova teleobjetiva, oferecendo o equivalente a oito lentes e o maior zoom ótico já visto num iPhone (8x).
- Câmara frontal Center Stage de 18 MP
- Capta selfies de alta qualidade e suporta vídeo Dual Capture com as câmaras frontal e traseira.
- Recursos profissionais de vídeo
- Suporte para ProRes RAW, Apple Log 2 e genlock, ideais para cineastas e criadores de conteúdo.
Carregamento e Autonomia
- Carregamento rápido
- Ambos os modelos podem carregar até 50% em 20 minutos com um adaptador USB-C de alta potência, como o novo adaptador de 40W da Apple.
Cores e Disponibilidade
- Novas cores: Azul profundo, laranja cósmico e prata.
- Pré-encomendas: Início a 12 de setembro.
- Disponibilidade: A partir de 19 de setembro.
A escolha entre o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max depende das suas necessidades específicas:
- iPhone 17 Pro: Ideal para utilizadores que procuram um dispositivo compacto com desempenho de topo e excelente autonomia de bateria.
- iPhone 17 Pro Max: Recomendado para aqueles que desejam um ecrã maior, maior capacidade de armazenamento e autonomia de bateria superior.
Ambos os modelos oferecem funcionalidades avançadas, garantindo uma experiência de utilizador premium.
Lol.. este título. Até parece que foi o Vitor a escrever o artigo haha
Mas nao foi 😀
Acredito que seja, sem sombra de dúvida, mas a par disso vejamos o que é de facto para a maioria dos utilizadores: um telefone para uso diário, rápido para usar apps e navegar na net, câmaras para fotografia e vídeos decentes e bateria para o dia todo. Portanto, não, não é preciso um smartphone de topo com preços acima dos 1000 euros, que diga-se de passagem, é um escândalo para o mercado nacional. E sim, poderia comprar de imediato esse e outros iPhone, mas não acho que seja um investimento.
A ultima palavra do teu argumento aponta o maior erro de todos: comprar um telefone não é investimento. É consumo !
Sempre.
Cada um sabe de si.
para os haters Pro Plus de 2TB 2500€ 😀 😀 😀
Que feio.
O mesmo titulo todos os anos. Só lhe mudam o número …
Verdade 😀
Mais potente do mundo e arredores. Vai ser a barraca do costume, mas super caro.