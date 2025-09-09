Chegou o novo iPhone 17 Pro, provavelmente o smartphone mais poderoso do mundo

A Apple apresentou o novo iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, provavelmente o smartphone mais poderoso do mundo da atualidade. Conheça todas as características destes equipamentos.

A Apple apresentou hoje os novos iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, os modelos mais potentes e avançados da linha Pro até à data. Ambos os dispositivos destacam-se por um design renovado, desempenho superior e capacidades fotográficas e de vídeo profissionais.

Greg Joswiak, conhecido como "Joz", referiu que este é "iPhone mais potente de sempre — de longe."

O iPhone 17 Pro apresenta um ecrã de 6,3 polegadas, enquanto o iPhone 17 Pro Max tem um display maior, de 6,9 polegadas. Ambos utilizam proteção Ceramic Shield e estruturas em alumínio de grau aeroespacial, mas o Pro Max proporciona uma experiência visual mais imersiva devido ao seu tamanho superior e maior resolução (2868 x 1320 px vs 2622 x 1206 px no Pro).

Tanto o iPhone 17 Pro como o Pro Max são equipados com o novo chip A19 Pro, garantindo desempenho excecional e eficiência energética. Ambos têm 12 GB de RAM. A diferença principal está na capacidade de armazenamento: o iPhone 17 Pro chega até 1 TB, enquanto o Pro Max oferece até 2 TB, ideal para utilizadores que necessitam de mais espaço para fotos, vídeos e aplicações pesadas. O sistema de câmaras é praticamente idêntico entre os dois modelos.

Ambos os dispositivos possuem bateria de 5000 mAh, mas a autonomia difere: o iPhone 17 Pro garante até 14 horas de reprodução de vídeo. O iPhone 17 Pro Max tem uma autonomia até 20 horas de reprodução de vídeo. Ambos suportam carregamento rápido de 50% em 20 minutos com adaptador USB-C de alta potência.

Resumo de todas as especificações do iPhone 17 Pro

Desempenho e Design

Chip A19 Pro O novo processador oferece desempenho excecional e eficiência energética, permitindo uma gestão térmica otimizada.

Estrutura em alumínio de grau aeroespacial Construção robusta e leve, com uma câmara de vapor integrada para dissipação de calor eficiente.

Bateria de longa duraçã o Graças ao design otimizado e ao chip A19 Pro, os modelos Pro oferecem a melhor autonomia de sempre num iPhone.

o

Sistema de Câmaras

Três câmaras traseiras Fusion de 48 MP Incluindo lentes principal, ultra grande angular e uma nova teleobjetiva, oferecendo o equivalente a oito lentes e o maior zoom ótico já visto num iPhone (8x).

Câmara frontal Center Stage de 18 MP Capta selfies de alta qualidade e suporta vídeo Dual Capture com as câmaras frontal e traseira.

Recursos profissionais de vídeo Suporte para ProRes RAW, Apple Log 2 e genlock, ideais para cineastas e criadores de conteúdo.



Carregamento e Autonomia

Carregamento rápido Ambos os modelos podem carregar até 50% em 20 minutos com um adaptador USB-C de alta potência, como o novo adaptador de 40W da Apple.



Cores e Disponibilidade

Novas cores: Azul profundo, laranja cósmico e prata.

Pré-encomendas: Início a 12 de setembro.

Disponibilidade: A partir de 19 de setembro.

A escolha entre o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max depende das suas necessidades específicas:

iPhone 17 Pro : Ideal para utilizadores que procuram um dispositivo compacto com desempenho de topo e excelente autonomia de bateria.

: Ideal para utilizadores que procuram um dispositivo compacto com desempenho de topo e excelente autonomia de bateria. iPhone 17 Pro Max: Recomendado para aqueles que desejam um ecrã maior, maior capacidade de armazenamento e autonomia de bateria superior.

Ambos os modelos oferecem funcionalidades avançadas, garantindo uma experiência de utilizador premium.