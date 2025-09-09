PplWare Mobile

Chegou o novo iPhone 17 Pro, provavelmente o smartphone mais poderoso do mundo

· Apple 10 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. Oh says:
    9 de Setembro de 2025 às 19:12

    Lol.. este título. Até parece que foi o Vitor a escrever o artigo haha

  2. cK says:
    9 de Setembro de 2025 às 19:19

    Acredito que seja, sem sombra de dúvida, mas a par disso vejamos o que é de facto para a maioria dos utilizadores: um telefone para uso diário, rápido para usar apps e navegar na net, câmaras para fotografia e vídeos decentes e bateria para o dia todo. Portanto, não, não é preciso um smartphone de topo com preços acima dos 1000 euros, que diga-se de passagem, é um escândalo para o mercado nacional. E sim, poderia comprar de imediato esse e outros iPhone, mas não acho que seja um investimento.

  3. Zé Fonseca A. says:
    9 de Setembro de 2025 às 19:21

    para os haters Pro Plus de 2TB 2500€ 😀 😀 😀

  4. Jose says:
    9 de Setembro de 2025 às 19:53

    Que feio.

  5. há cada gajo says:
    9 de Setembro de 2025 às 20:03

    O mesmo titulo todos os anos. Só lhe mudam o número …

  6. Jonas says:
    9 de Setembro de 2025 às 20:30

    Mais potente do mundo e arredores. Vai ser a barraca do costume, mas super caro.

