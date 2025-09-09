iPhone Air: Apple revela finalmente o seu smartphone mais fino e minimalista

A Apple anunciou um produto há muito aguardado. A gigante de Cupertino revelou finalmente o iPhone Air, um dispositivo que promete redefinir o conceito de design minimalista.

iPhone Air leva o design ao extremo

Durante o muito antecipado Apple Event de setembro, Tim Cook, o CEO da empresa, subiu ao palco para apresentar o que muitos consideram ser a maior inovação da marca nos últimos anos.

Apresentamos o mais recente membro da família iPhone.

Afirmou Cook, dando o mote para a revelação oficial do iPhone Air, o smartphone mais fino alguma vez criado pela Apple.

A pergunta que todos faziam foi rapidamente respondida: qual a sua espessura? O iPhone Air apresenta um perfil incrivelmente esguio de apenas 5,5 mm no seu ponto mais fino, estabelecendo um novo recorde para a Apple e posicionando-o como um dos dispositivos mais finos do mercado.

O novo modelo substitui a linha Plus, que deixa de existir em 2025 após o fraco desempenho do iPhone 16 Plus. Inspirado na estratégia do MacBook Air, que em 2008 redefiniu o segmento de portáteis ultrafinos, o iPhone Air segue a mesma filosofia: leveza e minimalismo como principais argumentos de venda.

A sensação de "leveza" é reforçada pela estrutura em titânio, e o equipamento pesa significativamente menos do que os modelos atuais. Para se ter uma ideia da sua espessura, é praticamente equivalente a quatro moedas de dez cêntimos empilhadas.

Dos rumores à realidade

Este lançamento não foi uma surpresa total para os seguidores mais atentos da indústria. Durante meses, os rumores sobre um "iPhone 17 Air" circularam incessantemente, tornando este, talvez, o produto da Apple com mais fugas de informação dos últimos tempos. A expectativa foi crescendo ao longo de 2025, um ano que se tem vindo a afirmar como o ano dos smartphones ultrafinos.

Com este lançamento, a Apple não só inova, como também responde diretamente à sua concorrência. O mercado dos dispositivos de espessura reduzida tem sido um campo de batalha, com a Samsung a marcar posição no início do ano com o seu Galaxy S25 Edge, que mede 5,8 mm. O iPhone Air chega agora para reclamar o trono, superando o seu rival por uma margem notável.

Especificações e novidades

O iPhone Air não é apenas fino, mas também poderoso. O smartphone vem equipado com um ecrã OLED de 6,6 polegadas a 120 Hz ProMotion, o mesmo presente nos modelos Pro. No interior, conta com o novo processador A19 Pro, garantindo desempenho de topo comparável ao iPhone 17 Pro e Pro Max.

Outro detalhe importante é que se trata de um modelo exclusivamente eSIM, eliminando o slot físico para cartões SIM, o que contribui para o design mais limpo e seguro.

No campo da fotografia, estreia o sistema Fusion Camera de 48 MP, capaz de oferecer a versatilidade de várias câmaras num único sensor avançado.

Bateria e acessórios dedicados

Um dos receios era a autonomia, mas a Apple garante bateria para um dia completo, complementada pelo novo recurso Adaptive Power Mode do iOS 26, que utiliza Apple Intelligence para gerir energia de forma inteligente.

Ainda assim, para os mais exigentes, a marca apresentou uma bateria MagSafe ultrafina, exclusiva para o iPhone Air, que aumenta a autonomia até 40 horas de reprodução de vídeo.

Entre os acessórios, destacam-se também uma capa translúcida de apenas 1 mm, disponível em duas cores (frost e shadow), um bumper leve em quatro cores e até uma opção de alça cross-body para transporte.

Cores e futuro da linha

O iPhone Air chega ao mercado em quatro cores: Space Black, Cloud White, dourado claro e azul céu.

Este lançamento pode marcar o início de uma nova era para o iPhone, à semelhança do impacto que o MacBook Air teve no mundo dos portáteis.

Alguns analistas acreditam que o design ultrafino será a base de todos os futuros modelos da Apple e que poderá até preparar o terreno para um iPhone dobrável, cuja chegada é esperada já no próximo ano.