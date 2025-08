Desde 2007, Apple já vendeu 3 mil milhões de iPhones

Embora não seja o dispositivo ideal para todos os utilizadores, há muitos que não trocam o seu iPhone por outro modelo, assinado por outra marca, mantendo-se fiéis às criações da Apple, ano após ano. Desde 2007, ano que a gigante de Cupertino apresentou o seu primeiro smartphone, já foram vendidos três mil milhões!

Durante a teleconferência sobre os resultados financeiros da empresa no terceiro trimestre, o diretor-executivo, Tim Cook, revelou um marco impressionante.

A empresa lançou o primeiro iPhone, em 2007, e vendeu o seu milionésimo dispositivo, em 2016. Entretanto, acredita-se que tenha vendido o seu segundo milionésimo, em 2021, e, agora, quatro anos depois, terá conseguido o terceiro milionésimo, contabilizando três mil milhões de vendas da sua máquina mais popular.

Segundo Tim Cook, o iPhone teve um crescimento de dois dígitos no terceiro trimestre, ao mesmo tempo que a empresa obteve uma receita de 94 mil milhões de dólares, num aumento de 10% relativamente ao ano anterior.

Num publicação no X, o conhecido especialista na empresa de Cupertino Mark Gurman sugeriu que as vendas do iPhone registadas neste último trimestre foram impulsionadas pelo medo de que o dispositivo ficasse demasiadamente caro, no futuro, devido às taxas impostas por Donald Trump.

Apple superou as expetativas do mercado

Conforme informámos, no trimestre terminado a 28 de junho de 2025, o lucro líquido da Apple foi de 23,43 mil milhões, tendo subido de 21,45 mil milhões no ano passado e superado as estimativas.

O diretor-executivo congratulou os resultados, referindo que a Apple orgulha-se de reportar um recorde de receitas no trimestre de junho, com um crescimento de dois dígitos, não apenas no iPhone, mas no Mac e Serviços, bem como crescimento em todo o mundo, em todos os segmentos geográficos.