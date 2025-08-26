Evento do novo iPhone 17 da Apple já tem data marcada!

A Apple anunciou oficialmente a data para o lançamento de novos produtos. O evento terá lugar no dia 9 de setembro, terça-feira, sob o mote "Awe dropping".

À semelhança dos anos anteriores, o evento marcado para daqui a poucas semanas apresentará aos entusiastas da Apple a mais recente linha de smartphones da marca.

Além do iPhone 17, que se espera que seja principalmente uma atualização interna do design do iPhone 16 apresentado no ano passado, deverá ser lançado o iPhone 17 Air, que estreará o novo design ultrafino da Apple, com um ecrã ligeiramente menor que o do iPhone 16 Plus, que ele substitui.

Com a previsão de que o iPhone Plus seja descontinuado, chegam os iPhone 17 Pro e o Pro Max, com especificações semelhantes, exceto pelo tamanho do ecrã, e a espessura, que pode realmente aumentar este ano.

Além dos smartphones, a empresa deverá anunciar os AirPods Pro 3. Tendo em conta que a Apple apresentou os AirPods 4 e AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído, no ano passado, não deverá ter novidades significativas para este produto.

A par dos novos modelos do Apple Watch, esperam-se novas braceletes, desde novas cores, novos designs e, possivelmente, novos materiais.

Como assistir ao evento da Apple?

O evento será transmitido na terça-feira, dia 9 de setembro, às 18 horas de Portugal Continental.

A empresa transmiti-lo-á em apple.com, no YouTube e na aplicação Apple TV.

Como já vem sendo habitual, o Pplware fará a cobertura do evento, entregando todas as novidades em primeira mão.

