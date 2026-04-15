Fraude na App Store! App maliciosa enganou Apple e roubou milhões

A Apple sempre foi exigente no que a sua loja de apps oferece aos utilizadores. As regras são apertadas, mas isso não impediu que uma aplicação pirata se infiltrasse na App Store. Fingindo ser a Ledger, permitiu que os hackers roubassem nove milhões de dólares em criptomoedas.

App maliciosa enganou Apple e App Store

Uma aplicação falsa da Ledger conseguiu contornar a deteção da Apple. A aplicação, que se disfarça de Ledger Live utilizada para se ligar às carteiras de hardware da marca francesa, infiltrou-se com sucesso na App Store. A descoberta foi feita pelo investigador ZachXBT, especialista em segurança de criptomoedas.

50 vítimas e prejuízo de 9,5 milhões de dólares O especialista descobriu que a aplicação teve pelo menos 50 vítimas antes de a Apple a retirar da App Store. Estes investidores acreditavam estar a configurar as suas novas carteiras Ledger com a aplicação oficial. Em vez disso, entregaram dados confidenciais a cibercriminosos. Os investidores perderam aproximadamente 9,5 milhões de dólares em criptomoedas entre 7 e 13 de abril de 2026.

As perdas incluíram Bitcoin, tokens da blockchain Ethereum, Tron, Solana e XRP. Entre as vítimas estava o artista norte-americano Garrett Dutton, que relatou ter perdido 5,92 bitcoins, ou cerca de 420 mil dólares, devido a esta aplicação falsa. Aparentemente, a campanha afetou tanto os grandes como os pequenos detentores de carteiras.

Roubados milhões e utilizadores enganados

As vítimas não suspeitaram do engano nem por um segundo. Confiaram cegamente na App Store da Apple , uma loja de aplicações de renome pela sua fiabilidade e segurança. Inevitavelmente, as vítimas pesquisaram por "Ledger Live" na App Store e descarregaram uma aplicação que parecia exatamente igual à original, com uma interface e um ícone muito semelhantes.

A armadilha foi acionada na primeira vez que a aplicação foi aberta. Solicitou ao utilizador a frase de recuperação de 24 palavras. A Ledger especifica que esta frase nunca deve ser introduzida num computador ou aplicação. A frase é gerada na carteira física e é pedido ao utilizador que a guarde num armazenamento à sua escolha. Recomenda-se sempre a utilização de um suporte de armazenamento offline.

Assim que o utilizador introduz a frase de recuperação, os atacantes assumem o controlo da carteira e podem transferir as criptomoedas para endereços blockchain que controlam. Após a movimentação dos fundos, os atacantes dispersam rapidamente os ativos através de múltiplas transações para encobrir os rastos. A Apple removeu a app da sua loja, mas não especificou como conseguiu contornar os seus mecanismos de segurança.