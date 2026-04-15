PplWare Mobile

Fraude na App Store! App maliciosa enganou Apple e roubou milhões

· Apple 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. says:
    15 de Abril de 2026 às 10:36

    Agora a Apple devia assumir as perdas de todos os clientes. Tanta proteção te tanta segurança e afinal uma app falsa foi aprovada na suposta loja mais segura do planeta…

    Responder
    • mamba says:
      15 de Abril de 2026 às 11:18

      E continua a ser a mais segura. Tanto que uma única app ‘passou’ no filtro e é imediatamente notícia. Quantas apps do género existem nas outras stores? inúmeras.

      Concordo que a Apple devia reembolsar (com devia qualquer outra Empresa, caso acontecesse na sua store), mas também, e a bem dizer, nada diz que a Apple não o irá fazer.

      Responder
    • B@rão Vermelho says:
      15 de Abril de 2026 às 11:41

      Deixa que daqui a pouco já alguém vem justificar esta falha imperdoável com frases feitas.

      Responder
      • mamba says:
        15 de Abril de 2026 às 11:52

        daqui bocado também já aparece alguém a dizer mal só porque sim..

        Ah calma, já aqui está. Olá!

        Responder
      • Max says:
        15 de Abril de 2026 às 12:04

        Nunca pesquisaste pelo nome de uma app e apareceram-te várias, com nomes e símbolos muito semelhantes – e andaste às “aranhas” para saber qual era a original?
        Não tenho Android para experimentar, mas se acontece nas lojas da Apple também há de acontecer no Android – pesquisa pela app Ledger. É uma falha imperdoável se aparecerem várias que se podem confundir?

        Responder
    • Max says:
      15 de Abril de 2026 às 11:52

      Estás-te a enganar na loja – há uma App Store para IOS/iPadOS (iPhone/iPad) e outra para macOS (Mac), com procedimentos de verificação e segurança diferentes.
      Há aplicações enganosas numa loja e noutra. Tem que se ter absoluta certeza de que a app que se instala é a verdadeira. Instalar “uma aplicação que parecia exatamente igual à original, com uma interface e um ícone muito semelhantes”, não é de agora.

      Responder
  2. Max says:
    15 de Abril de 2026 às 11:38

    A App Store de que habitualmente se fala é a de apps para iPhone/iPad.
    Ele diz que fez a instalação da app – no computador novo. Trata-se então de um Mac – e a App Store para macOS, que é distinta e tem procedimentos de validação das apps diferentes.
    Para que se perceba bem – o site da Ledger – se for para iOS tem um link para a App Store (como não podia deixar de ser, de outro modo a app não pode ser instalada … exceto na UE) e tem um link para download direto da app se for para Mac (que era a que devia ter sido usada).
    Como comentam no post do X do lesado, o que não faltam são apps enganosas. Isso qualquer um tem que estar muito atento, seja para iOS, seja para macOS.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube