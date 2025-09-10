Awe dropping: tudo o que a Apple apresentou no evento do iPhone 17

Foi há poucas horas que a Apple revelou as suas mais recentes novidades. Numa keynote que manteve tudo o que a marca já nos habitou, as novidades mostraram o que de melhor a marca preparou para os próximos meses. É assim hora de recordar tudo o que a Apple apresentou no evento do iPhone 17.

Ainda que os rumores estivessem controlados, já havia uma ideia clara do que a Apple estava a preparar para o seu evento de setembro. As certezas apontavam para o novo iPhone, mas sabia-se que mais surpresas surgiriam. A marca não defraudou os seus seguidores e as novidades são muitas.

AirPods Pro 3 trazem o melhor ANC do mundo

A Apple revelou os novos AirPods Pro 3, marcando a primeira grande atualização do modelo em três anos. Esta versão traz avanços notáveis na experiência sonora, com um palco acústico mais amplo e um cancelamento de ruído melhorado. De acordo com a Apple, os AirPods Pro 3 oferecem o “melhor ANC do mundo”.

Isto é possível graças às pontas auriculares com espuma incorporada que garantem maior isolamento. A empresa afirma ainda que o cancelamento de ruído é agora duas vezes mais eficaz do que na geração anterior.

Neste novo modelo há ainda a introdução de um sensor de batimentos cardíacos, o mais pequeno alguma vez desenvolvido pela empresa, que funciona em conjunto com um modelo de IA no dispositivo. Este recurso permitirá monitorizar calorias e atividade física através do iPhone, que recebe também uma nova experiência de treino na app Fitness.

Outra grande aposta é a tradução em tempo real. O cancelamento ativo de ruído (ANC) ajusta o volume da voz captada e reproduz a tradução na língua do utilizador, abrindo caminho para uma comunicação mais acessível em diferentes contextos. Os AirPods Pro 3 contam também com certificação IP57, tornando-os mais duráveis para uso diário e em treinos intensos.

Os novos AirPods Pro 3 da Apple vão ter um preço de 249 € e podem ser encomendados já no dia 15 de setembro. As entregas estão previstas para o dia 19 de setembro.

Apple Watch Series 11 e SE são propostas renovadas

Tal como se esperava, a Apple também trouxe 2 novos modelos dos seus smartwatches. Falamos do novo Apple Watch Series 11 e o renovado Watch SE 3. Estas 2 propostas estão renovadas e, como sempre, receberam novidades.

No caso do Apple Watch Series 11, as funcionalidades de saúde foram aprimoradas. A capacidade de detetar potenciais quadros de hipertensão chega a este modelo. Será uma análise contínua baseada no sensor de frequência cardíaca e em algoritmos de aprendizagem automática. Outra adição focada no bem-estar é a implementação de uma pontuação de sono, que analisa a qualidade do repouso do utilizador.

Há também a utilização de um novo composto de cerâmica para a proteção do ecrã. Na conetividade, temos agora um modem 5G. A autonomia também foi alvo de melhorias, com a Apple a prometer que o Watch 11 terá 24 horas de utilização com um único carregamento.

As grandes mudanças parecem mesmo estar no modelo mais acessível. O Apple Watch SE 3 cresce agora e recebe muitas das caraterísticas do modelo acima. Assim, temos uma atualização geram do hardware, algo que não acontecia desde 2022.

Há mais novidade, com o suporte para o ecrã sempre ligado (always-on display), a deteção de apneia do sono, o carregamento rápido, altifalantes com capacidade para reprodução de música e o suporte para controlo por gestos.

No que toca a preços, a Apple irá ter o Apple Watch 11 a custar deste 459 €. Já o Apple Watch SE 3 terá um preço que se inicia nos 279 €. Ambos os modelos já podem ser reservados, com a sua chega ao mercado a acontecer no dia 19 de setembro.

Revelado o Apple Watch Ultra 3, preparado para os aventureiros

Outra novidade que era esperada era o novo modelo do Apple Watch Ultra. A marca já nos habituou a renovar este smartwatch e a dar-lhe novidades interessantes. Neste novo modelo manteve este princípio e chega agora com muitas novidades.

O Apple Watch Ultra 3 chega como o relógio mais avançado da Apple, combinando tecnologia de ponta, funcionalidades de saúde e fitness, e novas capacidades de segurança. Agora com SOS de emergência via satélite, o maior ecrã de sempre num Apple Watch e até 42 horas de autonomia, é ideal para quem procura explorar sem limites.

O ecrã LTPO3 OLED de ângulo amplo é o maior de sempre num Apple Watch, com bordas 24% mais finas. A combinação de ecrã eficiente, modem 5G e bateria reforçada proporciona até 42 horas de autonomia no uso diário e até 72 horas no Modo de Baixo Consumo. Para treinos contínuos ao ar livre, é possível obter 20 horas de GPS e monitorização cardíaca no Modo de Baixo Consumo.

O Apple Watch Ultra 3 introduz notificações de hipertensão, alertando os utilizadores se forem detetados sinais consistentes de pressão arterial elevada. Também tal como os restantes modelos, esta versão traz também a monitorização do sono.

O Apple Watch Ultra 3 terá um preço que se inicia no 909 € e pode ser já reservado. As entregas deste novo modelo da Apple vão iniciar-se a 19 de setembro.

Apresentado o novo Apple Watch Ultra 3: o melhor smartwatch do mundo? É hora de conhecer o novo iPhone 17

Uma das novidades mais esperadas era o novo iPphone 17. Já se dissera muito sobre este novo modelo, sendo agora hora de confirmar todos os rumores. Assim, o iPhone 17 chega com um ecrã maior de 6,3 polegadas e pela primeira vez tem taxa de refrescamento ProMotion de 120Hz, garantindo maior fluidez na navegação. Visualmente está próximo do iPhone 16, embora com novas cores.

Este ecrã é agora maior e mais brilhante. Ao mesmo tempo, este vidro frontal mais resistente, com 3x mais resistência a riscos e menor brilho. Relativamente À resistência geral, a Apple apostou muito neste modelo e este está mais robusto.

Entre as principais novidades estão as câmaras. A traseira traz um sistema “dual fusion” de 48 megapixels, que combina as funções de câmara principal e teleobjetiva num único módulo. A câmara frontal Center Stage foi atualizada para os 12 megapixels, com um sensor duas vezes maior que o do modelo anterior.

Este novo iPhone 17 vem equipado com o processador A19, que oferece um desempenho 20% superior ao modelo anterior. Relativamente à bateria, a marca promete autonomia de até 24 horas, destacando ainda que o carregamento rápido permite atingir 50% da carga em somente 20 minutos.

Em termos de preço, o novo iPhone 17 da Apple terá um valor que se inicia nos e as reservas podem ser realizadas a partir das 13h de 12 setembro. Os equipamentos vão ficar disponíveis no dia 19 de setembro.

iPhone Air é o modelo mais fino de sempre da marca

Ainda que estivesse debaixo do radar de muitos, o iPhone Air não era ainda uma certeza. A empresa quis mudar completamente a sua oferta e por isso criou "o smartphone mais fino alguma vez criado pela Apple". São apenas 5,6 mm de espessura e 165 gramas de peso.

O novo modelo substitui a linha Plus, que deixa de existir em 2025. O iPhone Air segue uma filosofia simples. Leveza e minimalismo como principais argumentos de venda. A sensação de "leveza" é reforçada pela estrutura em titânio, e o equipamento pesa significativamente menos do que os modelos atuais.

O iPhone Air não é apenas fino, mas também poderoso. O smartphone vem equipado com um ecrã OLED de 6,6 polegadas com 120 Hz ProMotion´. No interior traz o novo processador A19 Pro, garantindo desempenho de topo. Outro detalhe importante é que se trata de um modelo exclusivamente eSIM, eliminando o slot físico para cartões SIM, o que contribui para o design mais limpo e seguro.

No campo da fotografia, estreia o sistema Fusion Camera de 48 MP, capaz de oferecer a versatilidade de várias câmaras num único sensor avançado. A Apple garante bateria para um dia completo, complementada pelo novo recurso Adaptive Power Mode do iOS 26, que utiliza Apple Intelligence para gerir energia de forma inteligente.

O iPhone Air chega ao mercado em quatro cores: Space Black, Cloud White, dourado claro e azul céu. Este modelo terá um preço de entrada de 1249 €, com as reservas a iniciarem-se a partir das 13h de 12 setembro. Irá estar disponível a 19 setembro.

iPhone 17 Pro chega totalmente renovado

Por fim, e como é normal, a Apple revelou os modelos de topo da sua linha. Falamos dos novos iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Destacam-se por um design renovado, desempenho superior e capacidades fotográficas e de vídeo profissionais.

O iPhone 17 Pro apresenta um ecrã de 6,3 polegadas, enquanto o iPhone 17 Pro Max tem um display maior, de 6,9 polegadas. Ambos utilizam proteção Ceramic Shield e estruturas em alumínio de grau aeroespacial. Estão os 2 equipados com o novo chip A19 Pro, garantindo desempenho excecional e eficiência energética, e têm 12 GB de RAM.

Ambos os dispositivos possuem bateria de 5000 mAh, mas a autonomia difere: o iPhone 17 Pro garante até 14 horas de reprodução de vídeo. O iPhone 17 Pro Max tem uma autonomia até 20 horas de reprodução de vídeo. Ambos suportam carregamento rápido de 50% em 20 minutos com adaptador USB-C de alta potência.

Na fotografia, temos três câmaras traseiras Fusion de 48 MP, incluindo lentes principal, ultra grande angular e uma nova teleobjetiva. A câmara frontal é a nova Center Stage de 18 MP. Há ainda recursos profissionais de vídeo, com suporte para ProRes RAW, Apple Log 2 e genlock, ideais para cineastas e criadores de conteúdo.

Estes novos modelos vão poder ser encomendados no dia 12 de setembro, com preços a iniciar-se nos 1349 € no iPhone 17 Pro e 1499 € para o iPhone 17 Pro Max. Tal como a restante linha de produtos, estes equipamentos vão estar disponíveis no dia 19 de setembro.

Estas foram as novidades que a Apple tinha preparado para este evento. Com direçã ode Tim Cook, foi possível conhecer tudo o que a empresa terá no mercado nos próximos meses e que muitos esperavam. Mais uma vez não defraudou os seus seguidores e espera-se muito destes equipamentos, que vão ser conhecidos dentro de dias.