A Apple apostou em ecrãs verticais décadas antes do iPhone. O inimigo? As cafeteiras

Hoje na História dos Computadores, vamos falar do ecrã vertical lançado pela Apple que antecedeu o iPhone. Curioso foi o obstáculo a esse dispositivo. Sim, o inimigo eram as cafeteiras.

Muito antes de os smartphones tornarem natural a utilização de ecrãs na vertical, a Apple já tinha experimentado essa ideia no final da década de 80. Curiosamente, um dos maiores problemas dessa tecnologia não foi a concorrência nem limitações do hardware.

Foram… cafeteiras e fotocopiadoras de escritório.

O ecrã vertical que antecipou o mundo dos smartphones

Em março de 1989, a Apple apresentou o Macintosh Portrait Display, um monitor de 15 polegadas concebido especificamente para trabalhar na vertical.

O objetivo era simples: permitir que os utilizadores visualizassem uma página completa no ecrã, tal como ela seria impressa.

A ideia fazia sentido no contexto da época. O Macintosh estava a ganhar popularidade no setor editorial graças ao conceito WYSIWYG (“What You See Is What You Get”), que permitia ver no ecrã exatamente o aspeto final de um documento antes de o imprimir.

Programas como o Aldus PageMaker transformaram o Mac numa ferramenta central na indústria da publicação e do design gráfico.

Nesse contexto, um ecrã vertical era praticamente o equivalente digital de uma folha A4. Assim, jornalistas, designers e editores podiam trabalhar com páginas inteiras sem recorrer constantemente ao scroll.

Na verdade, a Apple não foi a primeira

Embora tenha popularizado a ideia, a Apple não foi a primeira empresa a lançar um monitor vertical para o Macintosh.

Um ano antes, em 1988, a startup Radius, fundada por antigos engenheiros ligados ao universo Mac, tinha lançado o Radius Full Page Display, também pensado para o mercado editorial.

A Apple acabou por responder com o seu próprio modelo, que rapidamente se tornou um dos periféricos mais curiosos da história da empresa.

O Macintosh Portrait Display oferecia:

resolução de 640 × 870 píxeis

densidade de 80 dpi

ecrã CRT monocromático de 15 polegadas

atualização de 75 Hz

Tudo isto permitia mostrar praticamente uma página completa de texto ou layout gráfico num único ecrã.

O preço também refletia o posicionamento profissional: cerca de 1.049 dólares, sem incluir a placa gráfica adicional necessária para o utilizar em alguns Macs da época.

Quando as cafeteiras se tornaram um problema tecnológico

Mas havia um detalhe curioso nos manuais técnicos da Apple.

Segundo a própria empresa, certos objetos do escritório podiam provocar distorções na imagem do monitor.

Entre eles estavam:

armários metálicos

secretárias de metal

luzes fluorescentes

outros monitores

cafeteiras e fotocopiadoras

Estes equipamentos geravam interferências eletromagnéticas capazes de causar o chamado “dynamic raster distortion”, um fenómeno em que a imagem no ecrã parecia tremer ou mover-se ligeiramente.

Na prática, bastava colocar o monitor demasiado perto de uma cafeteira de escritório para ver o ecrã a vibrar. Era um problema típico da tecnologia CRT da época, muito mais sensível a campos magnéticos do que os ecrãs atuais.

Um produto estranho… que antecipou o futuro

Apesar da inovação, o monitor vertical da Apple nunca se tornou um produto de massas. Foi descontinuado em 1992, após cerca de três anos no mercado.

Na altura, muitos consideraram o Portrait Display apenas uma curiosidade técnica, com aplicação limitada ao design editorial.

Contudo, olhando para trás, a ideia revelou-se surpreendentemente visionária. Hoje, grande parte da interação digital acontece precisamente em formato vertical:

smartphones

redes sociais

páginas web

aplicações móveis

Ou seja, décadas antes do iPhone, a Apple já tinha experimentado um mundo pensado para ecrãs verticais. E embora a experiência tenha sido limitada pelo hardware da época, deixou uma pequena pista sobre o futuro da computação pessoal.