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A Apple apostou em ecrãs verticais décadas antes do iPhone. O inimigo? As cafeteiras

· Apple 6 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Zé Fonseca A. says:
    16 de Março de 2026 às 12:04

    não tem nada a ver com os smartphones, existe muita gente que prefere ter o ecrã de trabalho na vertical, às vezes até dois ou um na vertical e outro na horizontal, tenho muitos colegas assim, tem a ver com o fluxo de trabalho de cada um e como são mais produtivos

    Responder
    • Vítor M. says:
      16 de Março de 2026 às 12:47

      Sim, mas o conceito generalizou-se com os smartphones e mudou mesmo as plataformas. Isso é taxativo e mostra como o próprio mercado tende a ajustar a necessidade desse conceito, tão rígido, à medida que as tendências são mais exigentes.

      Responder
  2. Agh says:
    16 de Março de 2026 às 12:10

    E muito melhor para jogar em vertical que horizontal. Super mario o melhor jogo de todos os tempos e sonic eram na vertical

    Responder
  3. Gringo Bandido says:
    16 de Março de 2026 às 13:39

    Vertical só para jogar Pinball Arcade!

    Responder

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