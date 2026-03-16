A Apple apostou em ecrãs verticais décadas antes do iPhone. O inimigo? As cafeteiras
Hoje na História dos Computadores, vamos falar do ecrã vertical lançado pela Apple que antecedeu o iPhone. Curioso foi o obstáculo a esse dispositivo. Sim, o inimigo eram as cafeteiras.
Muito antes de os smartphones tornarem natural a utilização de ecrãs na vertical, a Apple já tinha experimentado essa ideia no final da década de 80. Curiosamente, um dos maiores problemas dessa tecnologia não foi a concorrência nem limitações do hardware.
Foram… cafeteiras e fotocopiadoras de escritório.
O ecrã vertical que antecipou o mundo dos smartphones
Em março de 1989, a Apple apresentou o Macintosh Portrait Display, um monitor de 15 polegadas concebido especificamente para trabalhar na vertical.
O objetivo era simples: permitir que os utilizadores visualizassem uma página completa no ecrã, tal como ela seria impressa.
A ideia fazia sentido no contexto da época. O Macintosh estava a ganhar popularidade no setor editorial graças ao conceito WYSIWYG (“What You See Is What You Get”), que permitia ver no ecrã exatamente o aspeto final de um documento antes de o imprimir.
Programas como o Aldus PageMaker transformaram o Mac numa ferramenta central na indústria da publicação e do design gráfico.
Nesse contexto, um ecrã vertical era praticamente o equivalente digital de uma folha A4. Assim, jornalistas, designers e editores podiam trabalhar com páginas inteiras sem recorrer constantemente ao scroll.
Na verdade, a Apple não foi a primeira
Embora tenha popularizado a ideia, a Apple não foi a primeira empresa a lançar um monitor vertical para o Macintosh.
Um ano antes, em 1988, a startup Radius, fundada por antigos engenheiros ligados ao universo Mac, tinha lançado o Radius Full Page Display, também pensado para o mercado editorial.
A Apple acabou por responder com o seu próprio modelo, que rapidamente se tornou um dos periféricos mais curiosos da história da empresa.
O Macintosh Portrait Display oferecia:
- resolução de 640 × 870 píxeis
- densidade de 80 dpi
- ecrã CRT monocromático de 15 polegadas
- atualização de 75 Hz
Tudo isto permitia mostrar praticamente uma página completa de texto ou layout gráfico num único ecrã.
O preço também refletia o posicionamento profissional: cerca de 1.049 dólares, sem incluir a placa gráfica adicional necessária para o utilizar em alguns Macs da época.
Quando as cafeteiras se tornaram um problema tecnológico
Mas havia um detalhe curioso nos manuais técnicos da Apple.
Segundo a própria empresa, certos objetos do escritório podiam provocar distorções na imagem do monitor.
Entre eles estavam:
- armários metálicos
- secretárias de metal
- luzes fluorescentes
- outros monitores
- cafeteiras e fotocopiadoras
Estes equipamentos geravam interferências eletromagnéticas capazes de causar o chamado “dynamic raster distortion”, um fenómeno em que a imagem no ecrã parecia tremer ou mover-se ligeiramente.
Na prática, bastava colocar o monitor demasiado perto de uma cafeteira de escritório para ver o ecrã a vibrar. Era um problema típico da tecnologia CRT da época, muito mais sensível a campos magnéticos do que os ecrãs atuais.
Um produto estranho… que antecipou o futuro
Apesar da inovação, o monitor vertical da Apple nunca se tornou um produto de massas. Foi descontinuado em 1992, após cerca de três anos no mercado.
Na altura, muitos consideraram o Portrait Display apenas uma curiosidade técnica, com aplicação limitada ao design editorial.
Contudo, olhando para trás, a ideia revelou-se surpreendentemente visionária. Hoje, grande parte da interação digital acontece precisamente em formato vertical:
- smartphones
- redes sociais
- páginas web
- aplicações móveis
Ou seja, décadas antes do iPhone, a Apple já tinha experimentado um mundo pensado para ecrãs verticais. E embora a experiência tenha sido limitada pelo hardware da época, deixou uma pequena pista sobre o futuro da computação pessoal.
não tem nada a ver com os smartphones, existe muita gente que prefere ter o ecrã de trabalho na vertical, às vezes até dois ou um na vertical e outro na horizontal, tenho muitos colegas assim, tem a ver com o fluxo de trabalho de cada um e como são mais produtivos
Sim, mas o conceito generalizou-se com os smartphones e mudou mesmo as plataformas. Isso é taxativo e mostra como o próprio mercado tende a ajustar a necessidade desse conceito, tão rígido, à medida que as tendências são mais exigentes.
E muito melhor para jogar em vertical que horizontal. Super mario o melhor jogo de todos os tempos e sonic eram na vertical
Não eram na vertical, Sega Mega Drive, NES e SNES, tal como praticamente todas as consolas da época usavam resoluções 4:3 ou aproximadas.
Só alguns shmups e pinballs usavam resoluções verticais, principalmente em arcades.
4:3 não é vertical.
O vertical veio do Xerox Alto.
Vertical só para jogar Pinball Arcade!