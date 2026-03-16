IRS: valores das deduções à coleta não estão certos? Tem até 31 de março

Se já consultou os valores das deduções à coleta associados ao seu IRS e encontrou alguma incorreção, ainda vai a tempo de apresentar uma reclamação. O prazo termina no próximo dia 31 de março e o pedido deve ser feito junto da Autoridade Tributária e Aduaneira.

IRS: Pode reclamar do cálculo das deduções à coleta relativas, mas há limitações

Todos os anos, a administração fiscal disponibiliza no portal das finanças os valores das deduções apurados com base nas despesas comunicadas ao longo do ano anterior. No entanto, caso detete alguma irregularidade ou dado incorreto, o contribuinte pode contestar essa informação dentro do prazo definido.

Importa, contudo, ter em conta uma limitação nesta fase do processo. Atualmente não é possível reclamar do cálculo das deduções à coleta relativas a determinadas categorias de despesas, nomeadamente:

Saúde

Educação

Imóveis

Lares

Segundo as regras em vigor, qualquer correção relacionada com estas despesas deverá ser feita posteriormente, no momento da entrega da declaração de rendimentos, através do modelo oficial do IRS.

Assim, caso identifique divergências nestas áreas, terá oportunidade de corrigir os valores quando preencher a declaração de IRS, utilizando a Modelo 3 do IRS.

Recorde-se que a verificação prévia das deduções é um passo importante para evitar erros na declaração final e garantir que todas as despesas elegíveis são corretamente consideradas no cálculo do imposto.

Se ainda não confirmou os valores, o ideal é fazê-lo quanto antes no Portal das Finanças, para que possa apresentar uma reclamação dentro do prazo caso seja necessário.