Apple lança iOS 26 beta 9 para iPhone

A caminho da versão final, a sair daqui a duas semanas, a Apple lançou agora a beta 9 do iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26, macOS Tahoe 26 e visionOS 26. Algo diferente aconteceu, visto que no passado, apenas o iOS 12 recebeu mais de 9 versões beta.

Pelos vistos, o desenvolvimento do iOS 26 ainda não terminou. Depois de, nos últimos anos, a Apple ter lançado apenas oito versões beta das grandes atualizações do iOS, chega agora a nona versão beta para programadores do iOS 26.

Espera-se que a versão redesenhada do software do iPhone seja lançada oficialmente dentro de cerca de duas semanas.

iOS 26 beta 9 já está disponível

A Apple descreve a próxima atualização do software do iPhone afirmando que o iOS 26 “apresenta um novo design impressionante, capacidades poderosas de Apple Intelligence, novas formas de manter a ligação nas apps Telefone e Mensagens, e novidades entusiasmantes no CarPlay, Apple Music, Mapas e Carteira”.

Na Beta 2 do iOS 26, vimos melhorias no design, incluindo melhor legibilidade no Centro de Controlo, menus mais organizados no Safari e opções de acessibilidade reforçadas com contornos adicionados ao Modo de Alto Contraste.

Na Beta 3 destacou-se a introdução de opacidade em algumas barras de separadores que eram demasiado transparentes, bem como por novas cores para os papéis de parede. Já a beta 4 voltou a retirar estas alterações de opacidade. Entretanto, a Central de notificações continua a usar transparência total quando é puxada para baixo até abrir completamente, algo que poderá ainda ser alterado.

Na Beta 4, a empresa de Cupertino também voltou a incluir resumos de notificações para apps de notícias e entretenimento. A Apple tinha anteriormente suspendido esta funcionalidade de Apple Intelligence, após críticas de que os resumos de texto poderiam alterar o sentido dos títulos.

Na Beta 5, a Apple respondeu a muitos comentários dos utilizadores ao trazer de volta o botão Selecionar no Mail, adicionar uma opção para regressar ao gesto clássico de deslize da Câmara e mais.

Na Beta 6, a Apple retirou novamente a opção de mudar o deslize da Câmara, trouxe animações mais rápidas, novos toques de chamada e outras novidades.

Na Beta 7, foi introduzida uma nova secção de “rascunhos” na app Mensagens.

Na Beta 8, as novidades foram mais de afinação interna, apesar de haver igualmente melhorias no consumo de energia.

Hoje, é provável que esta versão beta para programadores seja também disponibilizada como a futura beta pública 6 do iOS 26.

Está o seu iPhone pronto para o iOS 26?

A próxima grande atualização de software será compatível com o iPhone SE (2.ª geração) e todos os modelos a partir do iPhone 11.

O iOS 18 será a última versão a funcionar nos iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Para usufruir das novas funcionalidades e do design atualizado será necessário trocar para um iPhone mais recente, embora os modelos antigos continuem a receber atualizações de segurança durante algum tempo.

As funcionalidades baseadas em Apple Intelligence exigem um iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ou qualquer modelo da família iPhone 16.