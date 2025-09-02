Apple lança iOS 26 beta 9 para iPhone
A caminho da versão final, a sair daqui a duas semanas, a Apple lançou agora a beta 9 do iOS 26, iPadOS 26, tvOS 26, watchOS 26, macOS Tahoe 26 e visionOS 26. Algo diferente aconteceu, visto que no passado, apenas o iOS 12 recebeu mais de 9 versões beta.
Pelos vistos, o desenvolvimento do iOS 26 ainda não terminou. Depois de, nos últimos anos, a Apple ter lançado apenas oito versões beta das grandes atualizações do iOS, chega agora a nona versão beta para programadores do iOS 26.
Espera-se que a versão redesenhada do software do iPhone seja lançada oficialmente dentro de cerca de duas semanas.
iOS 26 beta 9 já está disponível
A Apple descreve a próxima atualização do software do iPhone afirmando que o iOS 26 “apresenta um novo design impressionante, capacidades poderosas de Apple Intelligence, novas formas de manter a ligação nas apps Telefone e Mensagens, e novidades entusiasmantes no CarPlay, Apple Music, Mapas e Carteira”.
- Na Beta 2 do iOS 26, vimos melhorias no design, incluindo melhor legibilidade no Centro de Controlo, menus mais organizados no Safari e opções de acessibilidade reforçadas com contornos adicionados ao Modo de Alto Contraste.
- Na Beta 3 destacou-se a introdução de opacidade em algumas barras de separadores que eram demasiado transparentes, bem como por novas cores para os papéis de parede. Já a beta 4 voltou a retirar estas alterações de opacidade. Entretanto, a Central de notificações continua a usar transparência total quando é puxada para baixo até abrir completamente, algo que poderá ainda ser alterado.
- Na Beta 4, a empresa de Cupertino também voltou a incluir resumos de notificações para apps de notícias e entretenimento. A Apple tinha anteriormente suspendido esta funcionalidade de Apple Intelligence, após críticas de que os resumos de texto poderiam alterar o sentido dos títulos.
- Na Beta 5, a Apple respondeu a muitos comentários dos utilizadores ao trazer de volta o botão Selecionar no Mail, adicionar uma opção para regressar ao gesto clássico de deslize da Câmara e mais.
- Na Beta 6, a Apple retirou novamente a opção de mudar o deslize da Câmara, trouxe animações mais rápidas, novos toques de chamada e outras novidades.
- Na Beta 7, foi introduzida uma nova secção de “rascunhos” na app Mensagens.
- Na Beta 8, as novidades foram mais de afinação interna, apesar de haver igualmente melhorias no consumo de energia.
Hoje, é provável que esta versão beta para programadores seja também disponibilizada como a futura beta pública 6 do iOS 26.
Está o seu iPhone pronto para o iOS 26?
A próxima grande atualização de software será compatível com o iPhone SE (2.ª geração) e todos os modelos a partir do iPhone 11.
O iOS 18 será a última versão a funcionar nos iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Para usufruir das novas funcionalidades e do design atualizado será necessário trocar para um iPhone mais recente, embora os modelos antigos continuem a receber atualizações de segurança durante algum tempo.
As funcionalidades baseadas em Apple Intelligence exigem um iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ou qualquer modelo da família iPhone 16.